ЕС обнародовал первый экономический прогноз для Украины

15 мая Еврокомиссия обнародовала первый экономический прогноз для Украины. Еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони отметил, что, несмотря на российскую агрессию, украинская экономика является "чрезвычайно устойчивой". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Еврокомиссии.



Еврокомиссия опубликовала первый экономический прогноз для Украины

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилон указал, что в прошлом году украинская экономика упала на 29%. Главным фактором резкого падения стало российское нападение на территорию Украины.

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Несмотря на значительное падение экономических показателей и непрерывную войну в отчете Еврокомиссии, прогнозируют экономический рост уже в 2023 году, который будет на уровне 0,6%. К 2024 году Европейский Союз ожидает экономический рост украинских показателей уже на 4%.

Несмотря на положительные прогнозы Еврокомиссии, в отчете также отмечают, что он может меняться из-за "чрезвычайной неопределенности", которая в основном зависит от ситуации на войне. Кроме Украины, в отчет Еврокомиссии попали и другие страны, которые от Совета ЕС получили статус кандидата на членство в Европейском Союзе: Молдова, Босния и Герцоговина.

Напомним, что 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. А Европейский парламент 23 июня 2022 года принял резолюцию с призывом безотлагательно предоставить статус кандидата на членство в ЕС для Украины. Таким образом, Украина стала восьмой страной со статусом кандидата на членство в ЕС, такой статус также имеет Албания, Боснией и Герцеговиной, Сербия, Молдова, Северная Македония, Черногория и Турция.

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