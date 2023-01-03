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Дефицит электроэнергии и падение доходов населения: ожидания бизнеса ухудшились

Бизнес еще больше ослабил оценки своей экономической деятельности, больше всего - застройщики.

сегодня, 11:30
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Автор:

Давиденко Евгения

Активные боевые действия, длительное восстановление разрушенных РФ объектов критической инфраструктуры, сокращение производства, снижение реальных доходов населения. Это факторы, ухудшающие ожидания предприятий, участвующих в ежемесячных опросах Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

Дефицит электроэнергии и падение доходов населения: ожидания бизнеса ухудшились

Фото: https://pixabay.com/


Так, в декабре 2022 года индекс ожиданий деловой активности снизился с 42,7 в ноябре до 42,1.


“Предприятия промышленности ухудшили негативные оценки собственных экономических перспектив из-за перебоев с энергоснабжением: секторальный индекс в декабре снизился до 43.4 по сравнению с 44.1 в ноябре. Респонденты ухудшили ожидания объемов изготовленной продукции и объемов незавершенного производства. В то же время ожидания объемов новых заказов на продукцию, в частности экспортных, были менее пессимистичными”, — говорится в сообщении.


Вместе с тем, опрос продемонстрировал незначительное смягчение ожидания роста цен на сырье и материалы, а также цен на продукцию собственного производства.


Среди бизнесов разных отраслей наиболее пессимистичны девелоперы. Так, предприятия, задействованные в строительстве, имели наиболее сдержанные среди других секторов экономики оценки своей деятельности. В частности, из-за низкого спроса на жилье, роста производственных затрат, перебоев с энергоснабжением, а также сезонного фактора. Торговые предприятия тоже ужесточили негативные оценки своей экономической деятельности. Это объясняется отключением электроэнергии и снижением потребительского спроса в результате падения доходов населения. Предприятия сферы услуг несколько смягчили, но сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов. Основные причины – невозможность налаживания логистики и слабый спрос.


"Подавляющее большинство предприятий, участвующих в опросах, продолжают ожидать удорожания собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий роста закупочных цен поставщиков", — отметили в НБУ.


При этом предприятия всех секторов настроены на сокращение численности работников, больше всего – в строительстве.

"Комментарии" писали о том, чего бизнес ожидает от власти в 2023 году.



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Источник: https://bank.gov.ua/
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