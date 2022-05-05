Дефицит горючего в Украине: ситуация изменится, но цены "взлетят"

Руководитель гуманитарного штаба Киевского региона Алексей Кулеба заверил, что уже скоро все забудут о дефиците энергоносителей.

Дефицит горючего в Украине (фото из открытых источников)

Об этом чиновник рассказал, разместив собственное видеообращение, которое можно посмотреть в его Telegram-канале.

Вспоминая пока существующую проблему горючего, Кулеба призывает жителей Киевщины воспринять ее, понимая вызовы сегодняшнего дня.

"Оккупанты уничтожают нашу инфраструктуру, а это влечет за собой трудности с поставкой товаров. Конечно, это касается и горючего. Во время войны подобные вещи предусмотрены, и власти делают все для того, чтобы быстро наладить эту ситуацию. Понимаем также, что горючее подорожает... Единственным поставщиком горючего будет Европейский Союз, и, соответственно, цена на горючее будет на уровне с соседними странами", — отметил руководитель гуманитарного штаба.

Как отметил чиновник, первоочередной приоритет в обеспечении топлива предоставляется украинским Вооруженным силам, медикам, спасателям и волонтерам, далее на очереди – критические отрасли экономики.

"Снабжение топлива наладится в ближайшее время, в ближайшие дни. Прошу всех жителей области: пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Власть работает над решением этого вопроса и вскоре дефицит горючего будет покрыт", — подытожил глава гуманитарного штаба Киевской области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что министр рассказала, когда проблема будет решена проблема с дефицитом топлива . Ощутимые перебои с поставками на отечественные АЗС, образовавшиеся в эти дни в некоторых регионах страны, будут ликвидированы в течение недели. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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