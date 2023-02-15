Дефицит внешней торговли растет: обнародованы цифры

Дефицит внешней торговли товарами составил 11 млрд долларов по итогам прошлого года. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами выросло в 2,3 раза по отношению к показателю предыдущего года. В 2021 году он составил 4,77 млрд долларов. Об этом пишет "Финклуб" со ссылкой на информацию Государственной службы статистики, передают "Комментарии".

Груз в порту. Фото: pixabay





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В частности, экспорт товаров из Украины за 2022 год по сравнению с предыдущим годом сократился на 35,1% – до 44,15 млрд долларов, импорт – на 24,1%, до 55,27 млрд долларов. При этом в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем того же года сезонно скорректированный объем экспорта снизился на 2,4% – до 3,38 млрд долларов, тогда как импорт вырос на 9,8% – до 5,35 млрд долларов.





Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2022 года было отрицательным и составило 1,97 млрд "зеленых", в то время как в ноябре того же года оно также было отрицательным и составило 1,41 млрд долларов. Отмечается, что коэффициент покрытия экспортом импорта в 2022 году составил 0,8 (в 2021 году он равнялся 0,93). В прошлом году Украина торговала с партнерами из 233 стран мира.





Ранее мы сообщали, что на фоне блокады "зерновой инициативы" для того, чтобы увеличить объем экспорта в текущих условиях и уменьшить время простоя, будет увеличено тоннажность судов, участвующих в инициативе. В частности, для зерновых – с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла – с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн. Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца.





Как известно, саботаж "зерновой инициативы" является частью российской агрессии против Украины. Препятствование инспекциям продолжается с декабря, враг придумывает разные необоснованные, а иногда абсурдные поводы, чтобы не упустить наш груз. По состоянию на 12 февраля проверки ожидают 145 судов, из которых 122 – направляются в украинские порты за агропродукцией.