«Денег не хватает даже на еду»: в соцсетях начался национальный флешмоб украинских врачей

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Дмитрий Симоненко
"Денег не хватает даже на еду": в соцсетях проходит всеукраинский флешмоб украинских врачей с требованием увеличить расходы на медицину.
Под хэштегом #врятуйлікаря медики начали массово публиковать видеообращения, в которых рассказывают, к чему приводит недофинансирование медицины и о низком денежном содержании медработников.
Также, на данный момент известно, что рассмотрение главного финансового документа страны на 2021 год ВР отложила до 16 часов вечера сегодняшнего дня. Группа депутатов — представители фракций от "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" выступили категорически против принятия закона из-за недофинансирования медицины и образования, а также из-за путей наполнения бюджета этих сфер.
Ранее "Комментарии" писали о том, что советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ситуация с недофинансированием некоторых статей бюджета Украины на 2020 год может решиться благодаря новым внешним и внутренним заимствованиям. Реально ли в оставшееся время спасти бюджет-2020? Что мешало принять действенные меры ранее? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
Кроме того, порталу стало известно, что В Министерстве здравоохранения подвергли критике законопроект госбюджета. Представители МОЗ считают, что проект бюджета на будущий год вызывает опасения – из-за смешных зарплат страну могут покинуть лучшие медицинские кадры, ведь в других странах медперсоналу платят в десятки раз больше, а условия работы значительно выше.
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