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Главная Новости Бизнес экономика «Денег не хватает даже на еду»: в соцсетях начался национальный флешмоб украинских врачей
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«Денег не хватает даже на еду»: в соцсетях начался национальный флешмоб украинских врачей

Если власти проигнорируют повышение их зарплат, то доктора готовятся к общенациональной забастовке

сегодня, 16:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

"Денег не хватает даже на еду": в соцсетях проходит всеукраинский флешмоб украинских врачей с требованием увеличить расходы на медицину.

«Денег не хватает даже на еду»: в соцсетях начался национальный флешмоб украинских врачей

Под хэштегом  #врятуйлікаря медики начали массово публиковать видеообращения, в которых рассказывают, к чему приводит недофинансирование медицины и о низком денежном содержании медработников.

"Денег не хватает даже на продукты питания. Многие вынуждены искать подработки, что особенно сложно с учетом загрузки в больницах",- говорят представители медицинской сферы.


Также, на данный момент известно, что рассмотрение главного финансового документа страны на 2021 год ВР отложила до 16 часов вечера сегодняшнего дня. Группа депутатов — представители фракций от "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" выступили категорически против принятия закона из-за недофинансирования медицины и образования, а также из-за путей наполнения бюджета этих сфер.

Ранее "Комментарии" писали о том, что советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ситуация с недофинансированием некоторых статей бюджета Украины на 2020 год может решиться благодаря новым внешним и внутренним заимствованиям. Реально ли в оставшееся время спасти бюджет-2020? Что мешало принять действенные меры ранее? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Кроме того, порталу стало известно, что В Министерстве здравоохранения подвергли критике законопроект госбюджета.  Представители МОЗ считают, что проект бюджета на будущий год вызывает опасения – из-за смешных зарплат страну могут покинуть лучшие медицинские кадры, ведь в других странах медперсоналу платят в десятки раз больше, а условия работы значительно выше.



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7437
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