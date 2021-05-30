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Деньги за табак: АМК напомнили о монополии и увольнении Петрашко

Антимонопольный комитет отказывается предоставлять нардепу от "Слуги народа" документы по делу о штрафе "Тедис Украина"

сегодня, 13:41
Автор:

Наталья Некрасова

Два месяца Антимонопольный комитет (АМК) Украины отказывается предоставить полный текст решения ведомства о монополии компании "Тедис Украина" на табачном рынке страны. Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

Деньги за табак: АМК напомнили о монополии и увольнении Петрашко

Сигареты. Фото из открытых источников

Факт монополии "Тедис Украина" на рынке оптовой дистрибуции сигарет АМК установил в 2016 году. Тогда он выдал рекомендации и оштрафовал эту компанию на 432 млн гривен. При этом монополистом она была с 2013 года — до переименования из "Мегаполиса" в "Тедис", напомнил Качура.

По его словам, штраф был полностью выплачен только в 2020 году, но рекомендации Антимонопольного комитета "Тедис" до сих пор не выполнила. Из-за этого АМК оштрафовал компанию повторно. 17 марта 2021 года Антимонопольный комитет обязал "Тедис" выплатить штраф из-за невыполнения рекомендаций на 274,2 млн гривен. Именно этот документ полностью не выдает нардепу АМК.

"Тедис Украина" контролирует до 90% оптовой дистрибуции табачных изделий, подчеркнул Качура. На официальные депутатские запросы АМК отвечает отписками, ссылаясь на конфиденциальность некоторых данных. Качура считает, что причина отписок — бездействие Антимонопольного комитета на протяжении нескольких лет.

"В октябре 2019-го был установлен факт наличия картельного сговора между "Тедисом" и четырьмя крупнейшими производителями сигарет в Украине. Заговорщики были оштрафованы на рекордные для Украины 6,5 млрд гривен. Дело это — в судах", — заявил нардеп.

Политик считает, что политическая воля у главы АМК бороться с монополией на рынке табака есть, и просит его взять этот вопрос на личный контроль.

"Сотрудники Антимонопольного комитета вместо того, чтобы воевать с монополией, действующей в Украине как минимум восемь лет, борются со мной и высылают мне какие-то отписки. Хочу напомнить, что "поклонников" табачной монополии из Минэкономики мы уже отправили в отставку", — намекнул Качура на увольнение министра экономики Игоря Петрашко.

При этом президент Зеленский анонсировал, что после увольнения из Минэкономики Петрашко останется в команде партии "Слуга народа". Он будет работать в Офисе главы государства и курировать земельную реформу.

Напомним, в 2016 году табачный монополист на рынке торговли сигаретами оказался в эпицентре серьезного скандала, едва не обернувшегося для "Тедис Украина" миллиардными убытками.

Спустя пять лет фирма одесского бизнесмена Бориса Кауфмана снова оказалась в центре внимания. Но в этот раз бизнесу предприимчивого одессита вряд ли что-то грозит. В СМИ утверждают, что "политическую крышу" Кауфмана обеспечивает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Руководитель Союза потребителей Украины Максим Несмеянов рассказал порталу "Комментарии", кто в Украине контролирует качество сигарет, и как можно бороться с фальсификатом и контрабандой на рынке.


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