Деньги за табак: АМК напомнили о монополии и увольнении Петрашко

Два месяца Антимонопольный комитет (АМК) Украины отказывается предоставить полный текст решения ведомства о монополии компании "Тедис Украина" на табачном рынке страны. Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.



Сигареты. Фото из открытых источников

Факт монополии "Тедис Украина" на рынке оптовой дистрибуции сигарет АМК установил в 2016 году. Тогда он выдал рекомендации и оштрафовал эту компанию на 432 млн гривен. При этом монополистом она была с 2013 года — до переименования из "Мегаполиса" в "Тедис", напомнил Качура.

По его словам, штраф был полностью выплачен только в 2020 году, но рекомендации Антимонопольного комитета "Тедис" до сих пор не выполнила. Из-за этого АМК оштрафовал компанию повторно. 17 марта 2021 года Антимонопольный комитет обязал "Тедис" выплатить штраф из-за невыполнения рекомендаций на 274,2 млн гривен. Именно этот документ полностью не выдает нардепу АМК.

"Тедис Украина" контролирует до 90% оптовой дистрибуции табачных изделий, подчеркнул Качура. На официальные депутатские запросы АМК отвечает отписками, ссылаясь на конфиденциальность некоторых данных. Качура считает, что причина отписок — бездействие Антимонопольного комитета на протяжении нескольких лет.

"В октябре 2019-го был установлен факт наличия картельного сговора между "Тедисом" и четырьмя крупнейшими производителями сигарет в Украине. Заговорщики были оштрафованы на рекордные для Украины 6,5 млрд гривен. Дело это — в судах", — заявил нардеп.

Политик считает, что политическая воля у главы АМК бороться с монополией на рынке табака есть, и просит его взять этот вопрос на личный контроль.

"Сотрудники Антимонопольного комитета вместо того, чтобы воевать с монополией, действующей в Украине как минимум восемь лет, борются со мной и высылают мне какие-то отписки. Хочу напомнить, что "поклонников" табачной монополии из Минэкономики мы уже отправили в отставку", — намекнул Качура на увольнение министра экономики Игоря Петрашко.

При этом президент Зеленский анонсировал, что после увольнения из Минэкономики Петрашко останется в команде партии "Слуга народа". Он будет работать в Офисе главы государства и курировать земельную реформу.

Напомним, в 2016 году табачный монополист на рынке торговли сигаретами оказался в эпицентре серьезного скандала, едва не обернувшегося для "Тедис Украина" миллиардными убытками.

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