Действительно ли бизнес прекращает работу: сколько ФЛП зарегистрировано в Украине

Министерство юстиции Украины возобновило открытый доступ к информации из Единого государственного реестра относительно физических лиц-предпринимателей, компаний и общественных организаций.

В Украине восстанавливают доступ к реестрам. Фото: из открытых источников

Соответствующие данные снова стали публичными после вступления в силу приказа ведомства 19 января 2026 года, сообщает портал Опендатабот.

Согласно обновленной статистике, сейчас в Украине зарегистрировано 2 181 217 ФЛП. Только за последние несколько недель их количество выросло примерно на 6 тысяч по сравнению с показателями в конце 2025 года.

В годовом исчислении динамика также остается положительной: с 2024 года количество активных предпринимателей увеличилось более чем на 14 тысяч. Всего с начала полномасштабной войны прирост ФЛП составляет около 194 тысяч.

В то же время, эксперты фиксируют замедление темпов роста. Наиболее резкое увеличение количества предпринимателей наблюдалось в 2023 году – более 5%. В 2024 году показатель прироста снизился до 3,5%, а в 2025 году составил менее полупроцента — около 0,4%.

Аналитики отмечают, что восстановление открытых данных в ЕГР должно упростить доступ к информации для бизнеса, аналитиков и общественности и повысить прозрачность экономической активности в стране.

Как сообщал портал "Комментарии", за 11 месяцев 2025 года Украина заработала на экспорте ИТ-услуг 5,97 млрд долларов. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Однако этот показатель все еще на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% меньше, чем в 2022 году, на который приходился пик экспорта услуг ИТ. Об этом сообщает портал открытых данных Опендатабот. По данным аналитиков, сейчас ежемесячно экспорт ИТ-услуг приносит в среднем 543 млн долларов. В то же время в 2022 году средний месячный показатель составил 612 млн долларов.