logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Действительно ли бизнес прекращает работу: сколько ФЛП зарегистрировано в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли бизнес прекращает работу: сколько ФЛП зарегистрировано в Украине

В годовом измерении количество активных предпринимателей в Украине увеличилось более чем на 14 тысяч

20 января 2026, 22:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министерство юстиции Украины возобновило открытый доступ к информации из Единого государственного реестра относительно физических лиц-предпринимателей, компаний и общественных организаций.

Действительно ли бизнес прекращает работу: сколько ФЛП зарегистрировано в Украине

В Украине восстанавливают доступ к реестрам. Фото: из открытых источников

Соответствующие данные снова стали публичными после вступления в силу приказа ведомства 19 января 2026 года, сообщает портал Опендатабот.

Согласно обновленной статистике, сейчас в Украине зарегистрировано 2 181 217 ФЛП. Только за последние несколько недель их количество выросло примерно на 6 тысяч по сравнению с показателями в конце 2025 года.

В годовом исчислении динамика также остается положительной: с 2024 года количество активных предпринимателей увеличилось более чем на 14 тысяч. Всего с начала полномасштабной войны прирост ФЛП составляет около 194 тысяч.

В то же время, эксперты фиксируют замедление темпов роста. Наиболее резкое увеличение количества предпринимателей наблюдалось в 2023 году – более 5%. В 2024 году показатель прироста снизился до 3,5%, а в 2025 году составил менее полупроцента — около 0,4%.

Аналитики отмечают, что восстановление открытых данных в ЕГР должно упростить доступ к информации для бизнеса, аналитиков и общественности и повысить прозрачность экономической активности в стране.

Как сообщал портал "Комментарии", за 11 месяцев 2025 года Украина заработала на экспорте ИТ-услуг 5,97 млрд долларов. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Однако этот показатель все еще на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% меньше, чем в 2022 году, на который приходился пик экспорта услуг ИТ. Об этом сообщает портал открытых данных Опендатабот. По данным аналитиков, сейчас ежемесячно экспорт ИТ-услуг приносит в среднем 543 млн долларов. В то же время в 2022 году средний месячный показатель составил 612 млн долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://opendatabot.ua/analytics/edr-alive-2026
Теги:

Новости

Все новости