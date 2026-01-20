Чи справді бізнес припиняє роботу: скільки ФОПів зареєстровано в Україні

Міністерство юстиції України відновило відкритий доступ до інформації з Єдиного державного реєстру щодо фізичних осіб-підприємців, компаній та громадських організацій.

В Україні відновлюють доступ до реєстрів. Фото: з відкритих джерел

Відповідні дані знову стали публічними після набуття чинності наказом відомства 19 січня 2026 року, повідомляє портал Опендатабот.

Згідно з оновленою статистикою, зараз в Україні зареєстровано 2 181 217 ФОПів. Лише за останні кілька тижнів їх кількість зросла приблизно на 6 тисяч у порівнянні з показниками наприкінці 2025 року.

У річному вимірі динаміка також залишається позитивною: з 2024 року кількість активних підприємців збільшилася більш ніж на 14 тисяч. Загалом із початку повномасштабної війни приріст ФОПів становить близько 194 тисяч.

Водночас експерти фіксують уповільнення темпів зростання. Найбільш різке збільшення кількості підприємців спостерігалося у 2023 році — понад 5%. У 2024 році показник приросту знизився до 3,5%, а у 2025 році склав менш ніж пів відсотка — близько 0,4%.

Аналітики наголошують, що відновлення відкритих даних у ЄДР має спростити доступ до інформації для бізнесу, аналітиків і громадськості та підвищити прозорість економічної активності в країні.

Як повідомляв портал "Коментарі", за 11 місяців 2025 року Україна заробила на експорті ІТ-послуг 5,97 млрд доларів. Це на 2,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Однак, цей показник все ще на 3% менший, ніж у 2021, та майже на 10% менший, ніж у 2022 році, на який припадав пік експорту послуг ІТ. Про це повідомляє портал відкритих даних Опендатабот. За даними аналітиків, зараз щомісяця експорт ІТ-послуг приносить, в середньому, 543 млн доларів. Водночас у 2022 році середній місячний показник становив 612 млн доларів.