Доставка пенсий «Укрпочтой»: насколько обосновано увеличение тарифов

Министерство социальной политики и Министерство инфраструктуры Украины планируют увеличить тарифы на доставку пенсий "Укрпочтой". После повышения стоимость доставки одной пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. В свою очередь, Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский выдал жесткий пост, в котором раскритиковал Минсоц и привел свои аргументы. Кто прав, кто не прав в ситуации и какой может быть из нее выход – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Проблемы "Укрпочты" может решить приватизация

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук подчеркивает, что ГП "Укрпочта" давно не выполняет уникальные операции. И нуждается в приватизации, что решит множество проблем, включая доставку пенсий.

"Практически во всем мире почту, которая ранее была госпредприятием, приватизировали. Или же такой процесс активно идет. С развитием новых технологий количество писем и периодики резко сокращается. Те же пенсионные услуги могут предоставляться банками, банкоматами. Если это тяжело для пенсионеров (пенсии наличными якобы получают 3,6 млн украинских пенсионеров, – ред.), это могут сделать их родные и близкие. Если речь о селах, отдаленных от банковских услуг, то доставку такого вида пенсий можно выставить на конкурс. И это точно будет дешевле, чем стоимость доставки, которую предлагают сейчас", – отмечает Борис Кушнирук.

По его мнению, чтобы "Укрпочта" была конкурентной, по сравнению с той же "Новой почтой", в нее нужно вложить колоссальные деньги. В чём эксперт не видит смысла.

"Я считаю, что "Укрпочту" нужно готовить к приватизации. Может быть какой-то переходный период, до 5 лет, когда над частью услуг предприятия будет оставаться госконтроль. Так было в Японии, в Германии. Но более эффективна, всё же, полная приватизация, – считает Борис Кушнирук. – С выставлением обязательных услуг (доставка определенного вида почты, выплата пенсий) на конкурс. И с возможностью пенсионера самому решать, где и в каком виде получать пенсию – через определенную службу доставки, через банкомат (и тогда государство или банки должны обеспечить их наличие) или в том или ином банке".

Ситуация с "Укрпочтой" как отражение ситуации в Украине

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар называет ситуацию, которая произошла между "Укрпочтой" и Министерством социальной политики – ярким показателем всех процессов, которые происходят в нашей стране. Где государство является скорее врагом, чем помощником развития бизнеса в Украине.

"Большинство чиновников, в министерствах, не имеют даже базовых экономических понятий, а потому их решения основываются на популизме, а не экономическом обосновании. Для многих украинцев было очевидно, что резкое повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6000 грн., а с декабря – до 6500 грн., на фоне пандемии, падения экономики, приведет к росту цен на все товары и услуги. "Укрпочта" – не исключение. Для того, чтобы оставаться прибыльной компанией, необходимо поднимать тарифы. Так работает рынок. Если убрать эмоции и опираться исключительно на цифры, то, по моему убеждению, однозначно прав Игорь Смелянский, – считает Денис Бондар. – К сожалению, большинство чиновников – это циничные люди, которые играют на эмоциях людей, прикрываясь защитой пенсионеров, учителей, военных. Но при этом параллельно ежегодно увеличивают финансирование себя, любимых, на миллионы гривен (об этом, в частности, упомянул Смелянский в своем посте), вместо увеличения дотаций для тех, о ком они беспокоятся в своих пламенных речах".

По мнению эксперта, серьезной проблемой Украины является, что регулированием деятельности компаний занимаются люди, которые ничего не понимают в бизнесе.

"Дальше ситуация может развиваться следующим образом: если власть захочет поиграть в популизм, то пойдет на встречу Министерству. Если же, наконец, начнет брать за основу экономическое обоснование, то нас ждет дальнейшая успешная трансформация не только почтового гиганта, но и всей страны", – резюмирует Денис Бондар.

Напомним, "Укрпочта" планирует осовременить свои услуги до конца этого года.

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