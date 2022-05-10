Достигли дна: процентные ставки по гривневым депозитам упали до исторического минимума

В апреле средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне уменьшилась на 0,9 процентного пункта – с 7,8% до 6,9% годовых.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), этот показатель является рекордно низким уровнем с момента првозглашения независимости Украины.

При этом, средневзвешенная ставка по валютным депозитам осталась в прошлом месяце на прежнем уровне – 0,6% годовых.

По данным НБУ, в марте ставка по гривневым депозитам снизилась на 0,2 процентных пункта, а в феврале – на 0,1 позиции.

В НБУ отмечают, что предыдущий предыдущий антирекорд по ставкам гривневых депозитов (7,4% годовых) был зарегистрирован в июле 2021 года. Тогда уровень этой ставки продержался месяц, после чего начал расти и к концу года достиг 8% годовых, а в январе января этот показатель составлял уже 8,1% годовых.

Что касается ставки по валютным депозитам, то она колеблется в пределах 0,6 – 0,7% годовых с июля прошлого года.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выкупил военных облигаций на сумму 30 миллиардов грн. В НБУ отметили, что с учетом значительных оборонных, гуманитарных и социальных нужд, поддержка бюджета Национальным банком остается необходимой мерой в условиях войны, развязанной Россией.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций.

Первый раз военные облигации Кабинет министров решил выпустить еще в начале апреля 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе. Тогда правительство заявило, что военные ОВГЗ будут выпускаться для юридических лиц на сумму 1 миллиард грн и для физических лиц на сумму 100 миллионов грн.





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