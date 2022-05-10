НБУ выкупил военных гособлигаций на 30 миллиардов

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Нарожный Дмитрий
9 мая текущего года Национальный
банк Украины (НБУ) выкупил военных облигаций на сумму 30 миллиардов грн.
Нацбанк. Фото: пресс-служба НБУ
Как сообщает пресс-служба
регулятора, учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные нужды,
поддержка бюджета Национальным банком остается необходимой мерой в условиях
войны, развязанной Россией.
В связи с этим, Национальный банк ввел такие меры, чтобы стимулировать рыночный спрос на
соответствующие ценные бумаги. В частности:
– ввел новые модели учета
ценных бумаг нерезидентов и расширил возможности применения ссылки с
международным депозитарием;
– смягчил подходы к оценке
стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), принимаемых в
залог по кредитам рефинансирования;
– разрешил иностранным
инвесторам переводить за границу деньги, которые будут получены в связи с
проведенной после 1 апреля 2023 выплатой погашения или уплатой дохода по ОВГЗ.
Практическая реализация этой нормы будет способствовать повышению
заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ, в том числе на средства,
полученные от плановых погашений и выплат дохода.
В НБУ отмечают, что наибольший
потенциал к увеличению своего портфеля ОВГЗ имеют отечественные банки, учитывая
имеющуюся у них ликвидность.
По состоянию на 9 мая 2022
ликвидность банков:
– в национальной валюте
составляет 227 млрд грн, из которых 183 млрд грн – вложения в депозитные
сертификаты, а 44 млрд грн – средства банков на корсчетах;
– в иностранной валюте –
7,3 млрд дол. США. В частности, остатки средств банков на ностро-счетах с
начала войны почти не изменились и превышают 6 млрд дол. США.
Учитывая это, важной
задачей сегодня является активизация рыночных привлечений через размещение
Министерством финансов ОВГЗ, в том числе за счет средств банковской системы. В
частности, этому может способствовать повышение Министерством финансов Украины
ставок по внутренним государственным облигациям на более привлекательные для их
покупателей уровни – говорится в сообщении.
Кроме этого, важным ориентиром таких уровней остаются текущие и прогнозируемые темпы роста потребительских цен. Активизация рыночных заимствований позволит минимизировать риски для фискального сектора и сохранить макрофинансовую стабильность и доверие к НБУ.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций.
Первый раз военные
облигации Кабинет министров решил выпустить еще в начале апреля 2014 года,
когда начались боевые действия на Донбассе. Тогда правительство заявило, что
военные ОВГЗ будут выпускаться для юридических лиц на сумму 1 миллиард грн и
для физических лиц на сумму 100 миллионов грн.
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