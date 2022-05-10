НБУ выкупил военных гособлигаций на 30 миллиардов

9 мая текущего года Национальный банк Украины (НБУ) выкупил военных облигаций на сумму 30 миллиардов грн.

Нацбанк. Фото: пресс-служба НБУ

Как сообщает пресс-служба регулятора, учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные нужды, поддержка бюджета Национальным банком остается необходимой мерой в условиях войны, развязанной Россией.

В связи с этим, Национальный банк ввел такие меры, чтобы стимулировать рыночный спрос на соответствующие ценные бумаги. В частности:

– ввел новые модели учета ценных бумаг нерезидентов и расширил возможности применения ссылки с международным депозитарием;

– смягчил подходы к оценке стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), принимаемых в залог по кредитам рефинансирования;

– разрешил иностранным инвесторам переводить за границу деньги, которые будут получены в связи с проведенной после 1 апреля 2023 выплатой погашения или уплатой дохода по ОВГЗ. Практическая реализация этой нормы будет способствовать повышению заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ, в том числе на средства, полученные от плановых погашений и выплат дохода.

В НБУ отмечают, что наибольший потенциал к увеличению своего портфеля ОВГЗ имеют отечественные банки, учитывая имеющуюся у них ликвидность.

По состоянию на 9 мая 2022 ликвидность банков:

– в национальной валюте составляет 227 млрд грн, из которых 183 млрд грн – вложения в депозитные сертификаты, а 44 млрд грн – средства банков на корсчетах;

– в иностранной валюте – 7,3 млрд дол. США. В частности, остатки средств банков на ностро-счетах с начала войны почти не изменились и превышают 6 млрд дол. США.

Учитывая это, важной задачей сегодня является активизация рыночных привлечений через размещение Министерством финансов ОВГЗ, в том числе за счет средств банковской системы. В частности, этому может способствовать повышение Министерством финансов Украины ставок по внутренним государственным облигациям на более привлекательные для их покупателей уровни – говорится в сообщении.

Кроме этого, важным ориентиром таких уровней остаются текущие и прогнозируемые темпы роста потребительских цен. Активизация рыночных заимствований позволит минимизировать риски для фискального сектора и сохранить макрофинансовую стабильность и доверие к НБУ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций.

Первый раз военные облигации Кабинет министров решил выпустить еще в начале апреля 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе. Тогда правительство заявило, что военные ОВГЗ будут выпускаться для юридических лиц на сумму 1 миллиард грн и для физических лиц на сумму 100 миллионов грн.





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