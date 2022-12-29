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"Доступные кредиты 5-7-9": государство задолжало банкам 2,6 млрд грн

Государственные банки активнее предоставляли кредиты на посевную в 2022 году, тогда как у частных украинских и иностранных банков высока доля кредитов рефинансирования.

сегодня, 09:48
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Автор:

Давиденко Евгения

Качество обслуживания ссуд в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" долгое время было очень высоким. Так, в 2020-2021 годах доля неработающих кредитов не превышала 1%. Однако с февраля она значительно выросла и к началу ноября достигла 8%. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка.

"Доступные кредиты 5-7-9": государство задолжало банкам 2,6 млрд грн

Фото: https://pixabay.com/


В документе отмечается, что преобладание программ с компенсацией ставки на нуль, повышение рыночных процентных ставок и стремительный рост портфеля значительно повысили расходы правительства на финансирование программы.


"В этом году вместо запланированных 3 млрд грн необходимо оплатить более 9 млрд грн, — говорится в нем. – Эти расходы предусмотрены в бюджете, однако их осуществляют с задержкой. В начале ноября 2022 долг составил 2,6 млрд грн – это равноценно сумме компенсации процентов за два месяца”.


Этот долг удерживает банки от дальнейшего использования программы, отмечают в регуляторе. Однако в 2023 году весомая роль программы сохранится.


“Поскольку расширение программы потребует дополнительных ресурсов, ее дизайн следует оптимизировать, – считают в НБУ. — Большинство предприятий уже адаптировались к работе в условиях войны и возобновили производство, поэтому следует рассмотреть возможность повышения ставок. В отдельном дизайне требуется программа для сельхозпроизводителей, учитывая сложности с реализацией урожая из-за разрушения логистики”.


Средний размер кредитов за весь период действия программы составляет около 3 млн грн. Самые активные участники — ФЛП и микропредприятия, количество выдач таких ссуд им наибольшее. Однако с началом полномасштабной войны программу расширили на все предприятия, так что структура портфеля изменилась.


Ранее мы писали, что последствия масштабных обстрелов со стороны России снижают темпы роста спроса на банковские услуги, в частности, на кредитование.



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Источник: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4&fbclid=IwAR1Eu7diCxUwcTsNfdw7m-S6fjURauSXQDpHFzNFZAV23bd3QQLj9T38a2U
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