"Доступные кредиты 5-7-9": государство задолжало банкам 2,6 млрд грн

Качество обслуживания ссуд в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" долгое время было очень высоким. Так, в 2020-2021 годах доля неработающих кредитов не превышала 1%. Однако с февраля она значительно выросла и к началу ноября достигла 8%. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка.

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В документе отмечается, что преобладание программ с компенсацией ставки на нуль, повышение рыночных процентных ставок и стремительный рост портфеля значительно повысили расходы правительства на финансирование программы.





"В этом году вместо запланированных 3 млрд грн необходимо оплатить более 9 млрд грн, — говорится в нем. – Эти расходы предусмотрены в бюджете, однако их осуществляют с задержкой. В начале ноября 2022 долг составил 2,6 млрд грн – это равноценно сумме компенсации процентов за два месяца”.





Этот долг удерживает банки от дальнейшего использования программы, отмечают в регуляторе. Однако в 2023 году весомая роль программы сохранится.





“Поскольку расширение программы потребует дополнительных ресурсов, ее дизайн следует оптимизировать, – считают в НБУ. — Большинство предприятий уже адаптировались к работе в условиях войны и возобновили производство, поэтому следует рассмотреть возможность повышения ставок. В отдельном дизайне требуется программа для сельхозпроизводителей, учитывая сложности с реализацией урожая из-за разрушения логистики”.





Средний размер кредитов за весь период действия программы составляет около 3 млн грн. Самые активные участники — ФЛП и микропредприятия, количество выдач таких ссуд им наибольшее. Однако с началом полномасштабной войны программу расширили на все предприятия, так что структура портфеля изменилась.





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