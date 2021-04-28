Единый прожиточный минимум в Украине: долгожданное процветание или коллапс экономики

В Украине стоит прекратить практику использования нескольких видов прожиточных минимумов и установить единый, но реальный. Его размер должен быть привязан сперва к 40% средней зарплаты по стране. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа"). Портал "Комментарии" обратился к экспертам, чтобы разобраться, реально ли внедрить такую систему в Украине и что для этого требуется.

Прожиточный минимум. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Нет иного варианта увеличения социальных выплат, кроме как рост экономики"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин уверен, что прожиточный минимум (ПМ) априори не может быть привязан к средней зарплате.

"Тогда это не ПМ, а величина благосостояния, — поясняет эксперт. — Что касается суммы, то в этом году средняя зарплата ожидается в размере 13,5 тыс грн или около 500 долларов. Таким образом, прожиточный минимум предлагают сделать 200 долларов. При этом текущий уровень ПМ — где-то 80 долларов. С учетом статьи Конституции, что пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, предлагаемое нововведение потребует оценочно ещё 500 млрд грн на пенсии к тем 500 млрд, которые государство сейчас тратит. Или дополнительно более 10% ВВП. То есть, высказанное предложение предлагает тратить на пенсии более 20% ВВП в постоянном состоянии".

По словам Даниил Монина, это означает дефицит бюджета не в 4-5% ВВП, а 15% ВВП или коллапс бюджета и экономики.

"Ибо если ещё поднять налоги на 10% ВВП, то все активные граждане пополнят армию заробитчан. К тому же украинцы просто перестанут рожать детей, поскольку не смогут их содержать. Поэтому оцениваю это предложение как самый лучший способ уничтожения Украины как государства", — подчеркивает эксперт.

Даниил Монин уверен, что нет иного варианта увеличения социальных выплат, кроме как рост экономики.

"Но ни одного стимулирующего предпринимательства закона эта Верховная Рада так и не провела, — отмечает эксперт. — Наоборот, всё больше и больше выступает "азаровщина" как основа государственной политики, где любой предприниматель – преступник".

"Нужно искать механизмы для повышения, а не сотрясать воздух громкими заявлениями"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что ПМ нужно пересматривать. Как и минимальные пенсии с зарплатами, которые не соответствуют реальному прожиточному минимуму.

"Нужно, чтобы и ПМ, и потребительская корзина, на основании которой он рассчитывается, были реальными. Потому что из заложенного в корзину сейчас что-то не покупается годами. При этом отсутствуют расходы на связь, а сейчас это постоянная статья расходов", — говорит Алексей Плотников.

Он отмечает, что ПМ может вырасти вдвое от нынешних около 2,2 тыс., если привязать его к 40% среднем зарплаты. И это, конечно, хорошо. Плохо то, что нет понимания, за счет чего это сделать.

"Выдвигая подобные предложения, госпожа Третьякова должна бы пояснить, за счет каких ресурсов это можно сделать. Не уверен, что страна, которая всячески сокращает субсидии, имеет долги по зарплатам, скрыто и явно экономит на социальных расходах, готова на резкий рост прожиточного минимума. Нужно искать механизмы для повышения, а не сотрясать воздух громкими заявлениями", — резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал о средней заплате в Украине: как отличается статистика и реальность.

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