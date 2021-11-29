Экономико-финансовый прогноз на декабрь. Чего ожидать Украине – и почему? Чтобы разобраться в ситуации, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Экономический прогноз на декабрь: к чему готовиться украинцам - фото из открытых источников

Говорить, что нас ожидает такой же ценовой или экспортный шок как 2014-2015 годах, когда мы потеряли 20% промышленности (из-за горячей фазы войны), не приходится

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что для Украины как для экспортно-ориентированной страны декабрь ничего критичного не несет.

"Проводится активный экспорт нового урожая. Внешние рынки, на которые ориентирована Украина, восстанавливаются, хоть и не так активно, как было в первой половине этого года, когда цены на сырье (особенно руду) выросли чуть ли не в два раза, по сравнению с 2020-м. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Тем не менее, говорить, что нас ожидает такой же ценовой шок или экспортный шок как 2014-2015 годах, когда мы потеряли 20% промышленности (из-за горячей фазы войны), не приходится. Золотовалютные резервы у нас в неплохом состоянии, пиковые выплаты по долгам мы прошли", – подчеркивает эксперт.

Но на ситуацию в экономике, по его словам, может сильно повлиять кризис в энергетике. Он является и мировым, и, в случае с Украиной, рукотворным – из-за того, что недостаточно адекватно наше государство реагирует на соответствующие вызовы.

"Чрезмерная цена на газ для промышленности может привести к остановке многих предприятий, которые используют именно газ в качестве сырья на производства. Будет рост цен, который традиционно связан с Новым годом, так и с тем, что идет активное удорожание производства. Причем речь не только о росте цен на продукты питания, но и о промышленной инфляции, – акцентирует Тарас Загородний. – Если будут веерные отключения электроэнергии, это тоже отрицательно скажется на работе экономики, промышленности, бизнеса. Ну, а если не будет вышеуказанных форс-мажоров, особых проблем для украинской экономики в декабре не вижу".

Украинская экономика, несмотря на массу проблем, демонстрирует рост

Инвестиционный консультант, предприниматель, президент ОО "Деловой клуб "Партнер" Сергей Ивагло обращает внимание, что все ведущие макроэкономисты Украины дают достаточно позитивные прогнозы на декабрь. По его словам, это связано с тем, что украинская экономика, несмотря на массу проблем, демонстрирует рост. И есть ряд факторов, которые этому способствуют.

"К примеру, IT-рынок, IT-бизнес растет ежегодно на 25-30%. И сейчас доходы от этого вида бизнеса, которые заходят в Украину, исчисляются миллиардами долларов. И уже сравниваются с исторически топовыми бизнесами — аграрным, металлургическим и так далее. Кроме этого, количество средств, перечисляемых заробитчанами, тоже растет. Также в мире после локдауна ощущается острый дефицит запасов продовольствия. Стратегические запасы еды во многих странах отсутствовали. И сейчас идет скупка продовольствия. А Украина как страна с мощным АПК, не менее активно торгует зерновыми и не только. Всё это дает приток валютной выручки", – поясняет Сергей Ивагло.

Он также отмечает, что дает свои плоды рынок земли, открытый в этом году.

"Из негативных тенденций – рост цен на энергоресурсы, что тянет за собой рост цен практически на всё, что есть. Как следствие – инфляция. При этом практически все понимают, что мы имеем дело с политическими играми России ради скорейшей сертификации "Северного потока-2". Но это не может длиться бесконечно", – резюмирует эксперт.

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