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Экономике РФ прогнозируют большие проблемы: что может произойти

В ближайшее время «примитивной» модели экономического роста России придет конец

сегодня, 00:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф.

Экономике РФ прогнозируют большие проблемы: что может произойти

Экономика России прекратит рост. Фото из открытых источников

"Деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций направлены на потребительский рынок. Товаров не становится больше. Люди не начинают производить больше товаров, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не только не растет, она падает. И в этом заключается исчерпаемость сегодняшней модели роста", — сказал Герман Греф.

Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике.

"Люди становятся состоятельнее, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. "После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/22897
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