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Марьян Ощановский
Действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф.
Экономика России прекратит рост. Фото из открытых источников
Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. "После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.
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