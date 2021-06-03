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Главная Новости Бизнес экономика Эксперт прокомментировала повышение прожиточного минимума в Украине
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Эксперт прокомментировала повышение прожиточного минимума в Украине

Реальное повышение уровня социальных стандартов возможно лишь в случае изменения экономической модели Украины

сегодня, 11:45
Автор:

Елизавета Черных

Прожиточный минимум в Украине планируют рассчитывать по новому принципу, и он должен равняться фактическому прогнозируемому. Соответствующий законопроект поддержали 253 народных депутата. 

Эксперт прокомментировала повышение прожиточного минимума в Украине

Прожиточный минимум - фото из открытых источников

Законопроектом предлагают определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год. Для этого должны быть учтены прогнозы инфляции текущего года. На сегодня в Украине прожиточный минимум составляет 2379 грн. С 1 декабря 2021 года он вырастет до 2481 грн. Такие показатели не отражают реальный необходимый уровень жизни.

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, председатель общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко оценила для издания "Комментарии" предполагаемые изменения. С ее слов, новый законопроект о повышении прожиточного минимума разработан таким образом, чтобы повышение реальных социальных стандартов привело в перспективе до введению безусловного базового дохода для граждан Украины после 2026 года.

"При этом не учитывается пока уровень инфляции и теневой экономики, а также рост реальных и скрытых налогов. Неизвестна также пока реакция МВФ и других международных кредиторов. Все это говорит, скорее, о политической составляющей закона, чем экономической", — считает Оксана Чепижко.

По ее мнению, реальное повышение уровня социальных стандартов возможно лишь в случае изменения экономической модели Украины (сырьевой — на инновационную постковидную), что в действиях нынешней власти наблюдается очень фрагментарно.

Ранее портал "Комментарии" писал, как изменятся пенсии в Украине благодаря увеличению прожиточного минимума в Украине. 


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Источник: https://comments.ua/
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