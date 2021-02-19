Эксперт рассказала, как в Украине производители продуктов питания обманывают покупателей

В последнее время на продовольственном рынке Украины стало всё больше фальсифицированных продуктов. Об этом заявила Нина Кальдий, зам. директора Центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ", пишет AgroNews.

Ситуация с фальсификацией продуктов в стране ухудшилась - фото: из открытых источников

Так, по словам Кальдий, многие недобросовестные производители пользуются тем, что для немалого количества покупателей самую важную роль играет цена на продукт, а уже затем его состав и качество. В связи с тем, что цены на сырье растут, приходится делать выше стоимость самого продукта. Производители пытаются хоть как-то сдерживать цены.

Эксперт также отметила, что на большом количестве продукции производители пытаются сэкономить. И это относится не только к "эконом" товарам, а к тем, что относятся к среднему ценовому сегменту. То есть, заменяя некоторые компоненты, входящие в состав, на более дешевые заменители. Однако далеко не все указывают это в составе на упаковке. Нина Кальдий также отметила, что намного проще подменить оригинальные ингредиенты на дешевые заменители в тех продуктах, которые являются многокомпонентными.

К примеру, в сливочное масло не может содержаться соя, пальмовые жиры и остальные подобные добавки. Та же история с шоколадом. Если добавлен или заменен хотя бы один компонент, продукт должен уже называться по-другому. Есть продукты, в которых замена компонентов недопустима.

Но если речь идет, к примеру, о колбасных изделиях, то в составе должно быть указано, что в продукте содержаться растительные добавки. Некоторые производители пишут на сосисках или сардельках, что это мясорастительные продукты. То есть, покупателю сразу понятно, что в составе большое количество растительных добавок. Таким образом покупатель сможет сам решить, нужен ли ему такой товар или же нет. Однако большой процент производителей не считают нужным указывать подобные "мелочи" в составе продукта, тем самым обманывая покупателя. Цены на такие товары, соответственно, ниже также никто не делает.

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