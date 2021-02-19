Почему дорожает свинина и молочные продукты - ответ эксперта

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Елизавета Черных
В Украине продолжается тенденция к росту цен на продукты питания. В частности, на свинину и молочные продукты. Почему это происходит, "Комментариям" рассказал заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук.
Почему дорожает свинина и молочные продукты - фото из открытых источников
По словам специалиста, цены на свинину возросли незначительно, однако ожидать дальнейшего роста цен не стоит. Эксперт считает, что подорожание мяса связано с кризисом в области свиноводства, который начался в 2020 году:
Он также отметил и подорожание молочных продуктов, которые происходит в результате дефицита сырья:
Специалист также отмечает, что предотвратить дальнейший рост цен можно с помощью снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 14% на социально значимые продукты — молоко и молочные продукты.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине значительно выросли цены на сахар.
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