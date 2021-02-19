logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

51674.93

ETH/USD

1916.33

LTC/USD

226.71

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Почему дорожает свинина и молочные продукты - ответ эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему дорожает свинина и молочные продукты - ответ эксперта

Предотвратить дальнейший рост цен можно с помощью снижения ставки налога на добавленную стоимость

сегодня, 07:00
Автор:

Елизавета Черных

В Украине продолжается тенденция к росту цен на продукты питания. В частности, на свинину и молочные продукты. Почему это происходит, "Комментариям" рассказал заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук. 

Почему дорожает свинина и молочные продукты - ответ эксперта

Почему дорожает свинина и молочные продукты - фото из открытых источников

По словам специалиста, цены на свинину возросли незначительно, однако ожидать дальнейшего роста цен не стоит. Эксперт считает, что подорожание мяса связано с кризисом в области свиноводства, который начался в 2020 году: 

"Несколько возросла и стоимость свинины — с 100-120 гривен за килограмм до 130 гривен за кг. Вместе с тем, отечественные свиноводы переживают кризис, который начался еще в прошлом году. Закупочные цены на свинину в живом весе на внутреннем рынке упали. Это связано с тем, что на рынке появилось много импортной свинины. Но серьезного роста цен на свинину вряд ли стоит ожидать. Нужно обращать внимание и на платежеспособность украинцев", — говорит эксперт.

Он также отметил и подорожание молочных продуктов, которые происходит в результате дефицита сырья: 

"Также в Украине из-за нехватки сырья дорожают молочные продукты.  В прошлом году наша страна впервые стала нетто-импортером молочной продукции (когда импорт молочки перевесил экспорт). Причиной нехватки сырья стало стремительное сокращение поголовья скота в промышленном секторе, который обеспечивает более 80% поступлений молока на переработку. Так, в прошлом году Украина ежемесячно теряла 1,5-2 тыс. голов скота", — продолжает специалист. 

Специалист также отмечает, что предотвратить дальнейший рост цен можно с помощью снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 14% на социально значимые продукты — молоко и молочные продукты. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине значительно выросли цены на сахар. 






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/opinionto/2756-pochemu-v-ukraine-dorozhayut-produkty-i-kak-ostanovit-rost-cen.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ