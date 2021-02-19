Почему дорожает свинина и молочные продукты - ответ эксперта

В Украине продолжается тенденция к росту цен на продукты питания. В частности, на свинину и молочные продукты. Почему это происходит, "Комментариям" рассказал заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук.

Почему дорожает свинина и молочные продукты - фото из открытых источников

По словам специалиста, цены на свинину возросли незначительно, однако ожидать дальнейшего роста цен не стоит. Эксперт считает, что подорожание мяса связано с кризисом в области свиноводства, который начался в 2020 году:

"Несколько возросла и стоимость свинины — с 100-120 гривен за килограмм до 130 гривен за кг. Вместе с тем, отечественные свиноводы переживают кризис, который начался еще в прошлом году. Закупочные цены на свинину в живом весе на внутреннем рынке упали. Это связано с тем, что на рынке появилось много импортной свинины. Но серьезного роста цен на свинину вряд ли стоит ожидать. Нужно обращать внимание и на платежеспособность украинцев", — говорит эксперт.

Он также отметил и подорожание молочных продуктов, которые происходит в результате дефицита сырья:

"Также в Украине из-за нехватки сырья дорожают молочные продукты. В прошлом году наша страна впервые стала нетто-импортером молочной продукции (когда импорт молочки перевесил экспорт). Причиной нехватки сырья стало стремительное сокращение поголовья скота в промышленном секторе, который обеспечивает более 80% поступлений молока на переработку. Так, в прошлом году Украина ежемесячно теряла 1,5-2 тыс. голов скота", — продолжает специалист.

Специалист также отмечает, что предотвратить дальнейший рост цен можно с помощью снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 14% на социально значимые продукты — молоко и молочные продукты.

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