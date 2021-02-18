В Украине значительно выросли цены на сахар

В Украине выросли цены на сахар. Данную информацию предоставляет председатель ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

Цены и сахар в 2021 году значительно выросли. Фото: egoist-parfums.cz

Согласно словам эксперта, сейчас стоимость сахара на 30-40 процентов дороже по сравнению с ценами на европейском рынке. Среди европейских стран, в Украине цены больше всего ударили по сахару.

"Можно было бы импортировать сахар, но мешают т аможенные пошлины", — сказал Александр Балдынюк.

Кроме того, председатель ассоциации "Укркондпром" добавил, что повышенные цены на сахар вскоре приведет к удорожанию кондитерских изделий и продуктов, в состав которых входит большое количество сахара.

Также сообщается, что Украина сократила экспорт сахара — 1,79 тысячи тонн на 919 тысяч долларов. В прошлом году в этот же период государство экспортировала 17,4 тысячи тонн сахара.

Напоминаем, что Национальный банк Украины назвал главный риск для финансовых учреждений в 2021 году. Согласно документу главным риском оказались кредиты. Несмотря на то, что экономическая ситуация в стране постепенно нормализуется, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые трудности. Детали смотрите в нашем материале.

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Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Украине вскоре могут подешеветь цены на авиаперелеты. Это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным рейсам как международным, так и внутренним.





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