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Главная Новости Бизнес экономика Эксперты назвали самые популярные за рубежом украинские продукты
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Эксперты назвали самые популярные за рубежом украинские продукты

Больше всего страна продала подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы

сегодня, 13:45
Автор:

Елизавета Черных

Эксперты проанализировали рынок украинского экспорта и назвали перечень продуктов, которые пользуются наибольшей популярность за границей. 

Эксперты назвали самые популярные за рубежом украинские продукты

ФОТО: Из открытых источников

Специалисты также подчеркнули, что в общем, в 2020 году, в Украине продали товаров агропромышленного комплекса на 17 миллиардов долларов. Больше всего было экспортировано пшеницы, подсолнечного масла, а также кукурузы, а главными потребителями отечественной продукции стали Индия, Китай, Египет, Голландия и Испания.

К слову, в списке наиболее популярных продуктов, которые импортируют в Украину, оказались корм для животных, замороженная рыба и различные соусы. 

Напомним, что за девять месяцев за границу реализовано более 49 тыс. тонн меда, большинство экспортировано в нашего западного соседа — Польшу. За первые три квартала этого года отечественные пчеловоды успели экспортировать 49,3 тыс. тонн меда за границу на сумму в почти $81 млн. Это на 10,8% больше чем в прошлом году. Больше всего в 2020 году ввозила украинский мед Польша, тем самым отодвинула Германию на второе место. Так к западному соседу экспортировали 24,4% от всех объемов, что на 30% превышает прошлые показатели, на сумму около $20 млн. Только за сентябрь в Польше направлено сладкого продукта на $5,12 млн.

Ранее издание "Комментарии" писали о продуктах, которые не стоит покупать даже по скидкам, ведь в них содержится достаточное количество вредных веществ, красителей или ароматизаторов. По мнению экспертов, это апельсиновые соки, продукты с содержанием черники, салаты в упаковках, овощи в вакуумной упаковке, а также кофе 3 в 1. 





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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/eda-kotoroy-ukraincy-kormyat-mir-eksperty-nazvali-samye-populyarnye-za-rubezhom-otechestvennye-produkty-1684999.html
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