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Эксперты рассказали, что будет с ценами на золото в 2022 году

Цена на золото в 2022 году, по мнению экспертов, упадет еще больше

сегодня, 11:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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Конец 2021 для золота закончился падением. Мировые цены на металл упали на 4% до 1806 долларов за унцию. Эксперты опасаются, что замедление темпов экономики Китая еще больше обрушит цену на золото. Об этом пишет издание Forbes, передают "Комментарии".

Эксперты рассказали, что будет с ценами на золото в 2022 году

Цена на золото 2022. Фото из открытых источников

На сегодняшний день цена за унцию золота составляет 1844 доллара. Такой рост, по мнению экспертов, не долговечен. К концу года цена на желтый металл упадет по разным прогнозам на 6-17%.

На эти колебания в первую очередь влияют решения ведущих банков мира. В США в настоящее время анонсировали три повышения учетной ставки. Европейский банк пока от таких шагов удерживается. В Англии ставку подняли в декабре и обещают лишь ее незначительное повышение в 2022 году. А Китай, наоборот, ее сократил. Поэтому, по мнению экспертов, хорошие золотовалютные запасы стран не смогут существенно обвалить цену на золото, несмотря на рост инфляции.

"В начале 2022 года, на фоне самых высоких уровней инфляции до 7% к предыдущему году, не удалось обвалить цены на золото", — сказал аналитик Александр Потавин.

Поэтому в нынешних экономических условиях золото остается все равно актуальным активом для хранения капитала. А особенно, несмотря на инфляцию, которая всегда поддерживает цену на золото.

А что касается ювелирного рынка, то все не так перспективно. Здесь ожидается небольшая поддержка рынка Индии, где есть такой спрос. А вот Китай, который начинает сбавлять обороты, не сможет поддержать это направление бизнеса так, как раньше в предыдущие годы.

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Источник: https://www.forbes.ru/biznes/452545-skovannyj-metall-cto-budet-s-cenami-na-zoloto-v-2022-godu?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirovye-tseny-na-zoloto-v-2021-godu-snizi
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