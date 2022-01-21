Эксперты рассказали, что будет с ценами на золото в 2022 году

Конец 2021 для золота закончился падением. Мировые цены на металл упали на 4% до 1806 долларов за унцию. Эксперты опасаются, что замедление темпов экономики Китая еще больше обрушит цену на золото. Об этом пишет издание Forbes, передают "Комментарии".

Цена на золото 2022. Фото из открытых источников

На сегодняшний день цена за унцию золота составляет 1844 доллара. Такой рост, по мнению экспертов, не долговечен. К концу года цена на желтый металл упадет по разным прогнозам на 6-17%.

На эти колебания в первую очередь влияют решения ведущих банков мира. В США в настоящее время анонсировали три повышения учетной ставки. Европейский банк пока от таких шагов удерживается. В Англии ставку подняли в декабре и обещают лишь ее незначительное повышение в 2022 году. А Китай, наоборот, ее сократил. Поэтому, по мнению экспертов, хорошие золотовалютные запасы стран не смогут существенно обвалить цену на золото, несмотря на рост инфляции.

"В начале 2022 года, на фоне самых высоких уровней инфляции до 7% к предыдущему году, не удалось обвалить цены на золото", — сказал аналитик Александр Потавин.

Поэтому в нынешних экономических условиях золото остается все равно актуальным активом для хранения капитала. А особенно, несмотря на инфляцию, которая всегда поддерживает цену на золото.

А что касается ювелирного рынка, то все не так перспективно. Здесь ожидается небольшая поддержка рынка Индии, где есть такой спрос. А вот Китай, который начинает сбавлять обороты, не сможет поддержать это направление бизнеса так, как раньше в предыдущие годы.

Читайтетакже: Самые богатые люди мира попросили поднять для них налоги: какая причина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!