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Главная Новости Бизнес экономика Экспортеры железной руды "продавливают" порты ради сверхприбылей, — СМИ
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Экспортеры железной руды "продавливают" порты ради сверхприбылей, — СМИ

Экспортеры железной руды пытаются "продавить" портовых операторов и сохранить свою сверхприбыль

сегодня, 15:59
Автор:

Наталья Некрасова

Украинские порты планируют повысить ставку портового сбора до рыночного уровня, в частности, для экспортеров железной руды. На фоне таких заявлений в СМИ разгорается скандал с обвинениями портовых операторов в сговоре и угрозами кризисом "Укрзализныце", пишут "Українські Новини".

Экспортеры железной руды "продавливают" порты ради сверхприбылей, — СМИ

Порт "Южный". Фото из открытых источников

Связанные с металлургическими и добывающими компаниями эксперты возмущаются намерениями портовых операторов повысить ставку на перевалку железнорудного концентрата. При этом на мировых рынках цены на железную руду выросли до рекордных 200 долларов и продолжают увеличиваться. Однако в украинских портах ставка на перевалку руды критично низкая уже много лет.

2021 год станет одним из самых прибыльных за последние 10 лет для производителей железнорудного сырья (ЖРС), прогнозируют эксперты. Крупнейшие экспортеры ЖРС из Украины — предприятия группы "Метинвест". Рост цен на руду на мировых рынках позволяет украинским экспортерам компенсировать рост затрат на транспортировку ЖРС в Китай, отметил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

Вопросом добычи железной руды в Украине также заинтересовался президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что руда, как и другие недра, по Конституции принадлежит народу. В связи с этим налог на добычу железной руды планируют увеличить. Стоит отметить, что из-за лоббизма владельцев металлургических гигантов во всех ветвях власти налог на добычу сырья в Украине не повышали годами.

Важнейшее звено в цепи экспортных поставок — порты. Так, большинство экспортных операций "Метинвест" проводит в порту "Южный". Цена на обработку тонны груза в этом порту с 2018 года колебалась от 2,05 до 3,4 долларов, что в два раза ниже рыночной цены.

Экспортер много лет получал максимально выгодную для себя ставку от портов. Это негативно отразилось на финансовом состоянии порта "Южный". Только за первый квартал 2021 года убытки из-за заниженной цены на перевалку руды оценивают в 50 млн гривен.

От установления рыночного тарифа на перевалку грузов в украинских портах выиграют абсолютно все, кроме экспортера. С повышением ставок увеличатся доходы в государственный и местные бюджеты, прибыль также получат "Укрзализныця" и украинские порты. 

В начале мая в порту "Южный" заявили, что постепенно наращивают грузооборот с начала 2021 года. Весной порт обработал на 400 тыс. тонн грузов больше по сравнению с январем и февралем. Грузооборот апреля составил 1 млн 147 тыс. тонн, из них 76% — это экспорт. В частности, в "Южном" обработали 826 тыс. тонн руды. Всего с начала 2021 года только в этом порту переработано 3 млн 613 тыс. тонн экспортных грузов.

Напомним, экспорт украинских товаров за январь-апрель 2021 года вырос почти на 20%. Это на 3 млрд долларов больше, чем аналогичные показатели 2020 года.


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Источник: https://ukranews.com/news/778277-eksportery-zheleznoj-rudy-pytayutsya-prodavit-portovyh-operatorov-chtoby-sohranit-svoyu-sverhpribyl
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