"Энергоатом" планирует отменить продажу льготной электроэнергии для населения в 2021 году

НАЭК "Энергоатом" представила Министерству энергетики финансовый план на 2021 год, некоторые его детали были опубликованы на сайте ведомства.

Так, стало известно, что НАЭК предлагает Минэнерго отменить возложенную на него обязанность по продаже электроэнергии для нужд населения.

Как сообщает пресс-служба компании, в будущем году "Энергоатом" планирует реализовать весь произведенный продукт. План предприятия прогнозирует продажу электроэнергии на всех рыночных сегментах практически на 70 процентов больше, чем в поточном 2020 году, и получить доход в сумме 78,04 млрд грн, что на 31,38 млрд грн больше показателя на 2020 год.

"Увеличение чистого финрезультата деятельности компании в 2021 году позволит выполнить все ключевые финансовые ковенанты, которые являются обязательным условием финансирования инвестиционных программ в международных финучреждениях", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Компания отмечает, что кардинально увеличив доходы, также планируется получить прибыль от операционной деятельности по показателю EBITDA в размере, который превосходит доход этого года в три раза, а именно — 32,67 млрд грн.

Полученную прибыль планируется инвестировать на реализацию основных проектов, вложить в строительство и обновление стратегических объектов.

Также в пресс-службе компании подчеркнули, что план бюджета на будущий год подготовлен, исходя из модели финансового ПСО и с условием продажи 100% продукции во всех сегментах рынка электроэнергии.

Кроме того предприятие напоминает, что действующий механизм ПСО, который в частности, предусматривает продажу половины производимого продукта атомной электростанцией госпредприятию "Гарантированный покупатель" по цене 1 коп. за кВт-ч, предполагался правительством как временная мера, срок которой истекает 31 декабря 2020 года.

Также из плана видно, что заложенный бюджет на погашение налогов на 70 процентов выше показателя 2020 года. На социальное развитие компании и городов-партнеров АЭС планируется 859,5 млн грн, что на 175,8 млн грн больше, чем в этом году.

Ранее "Комментарии" писали о том, что правительство установило гарантии для безубыточной деятельности "Энергоатома".





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