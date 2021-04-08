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Главная Новости Бизнес экономика Энергопотребление биткойна беспокоит экологов: причина
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Энергопотребление биткойна беспокоит экологов: причина

Биткойн может к 2024 году стать «существенным» барьером для усилий Китая по декарбонизации своей экономики

8 апреля 2021, 23:43
Автор:

Ольга Чародий

Экологи обеспокоены тем, сколько энергии использует биткойн. В статье, опубликованной в Nature Communications, группа ученых под руководством Дабо Гуана из Университета Цинхуа и Шоуян Ван из Китайской академии наук исследует использование энергии биткойном в Китае. Они приходят к выводу, что при отсутствии правовых ограничений биткойн может к 2024 году стать "существенным" барьером для усилий Китая по декарбонизации своей экономики.

Энергопотребление биткойна беспокоит экологов: причина

Биткоин (фото из открытых источников)

Блокчейн поддерживается "майнерами", которые проверяют транзакции, соревнуясь, чтобы разгадывать математические головоломки с решениями, которые трудно найти, но легко проверить. Каждый успешно добытый блок транзакций приносит вознаграждение в размере 6,25 биткойнов (357000 долларов США).

По мнению аналитика Алексея Куща, курс биткоина вполне может войти в новый диапазон котировок до 70 тыс. Но, как обычно, поведение криптовалюты будет не так сильно предсказуемым для широкого рынка. Экономист Владислав Банков считает, что биткоин сохранит восходящий тренд, хотя возможны коррекции, и  биткоин может измениться. Курс биткоина более нестабилен: то он рвется вверх, то наоборот падает. 

По словам эксперта, что фундаментальные предпосылки для роста криптовалютного рынка сохраняются: люди ищут защиты от ожидаемого разгона инфляции на фоне стимулирующей поддержки центробанков развитых стран. Кроме того, на данный момент присутствуют и внутренние драйверы роста. Как отмечает аналитик, сегмент децентрализованных финансов продолжает привлекать внимание инвесторов со всего мира: объем ликвидности в данных проектах уже превысил 80 млрд долларов.




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Источник: https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/10/totting-up-bitcoins-environmental-costs
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