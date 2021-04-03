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Главная Новости Бизнес финансы Биткоин в апреле может подорожать: названа стоимость
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Биткоин в апреле может подорожать: названа стоимость

Эксперты спрогнозировали, до какой отметки может в этом месяце подскочить курс биткоина

сегодня, 07:00
Автор:

Таисия Ерохина

По мнению экспертов, биткоин в апреле может "преподнести сюрпризы". Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Биткоин в апреле может подорожать: названа стоимость

Фото из открытых источников

По мнению аналитика Алексея Куща, курс биткоина вполне может войти в новый диапазон котировок 60-70 тыс. Но, как обычно, поведение криптовалюты будет мало предсказуемым для широкого рынка.

Экономист Владислав Банков считает, что биткоин сохранит восходящий тренд, хотя возможны коррекции. Эксперт напоминает, что для этой валюты обычным делом является движение на 10-15% на протяжении буквально нескольких дней, то есть рост в любой момент может смениться глубокой коррекцией.

По словам аналитика TeleTrade Сергея Родлера, во второй половине марта стоимость биткоина снизилась от рекордных отметок на 16%, но к концу месяца ему удалось отбить большую часть потерь. Эксперт подчеркивает, что фундаментальные предпосылки для роста криптовалютного рынка сохраняются: люди ищут защиты от ожидаемого разгона инфляции на фоне стимулирующей поддержки центробанков развитых стран. Кроме того, присутствуют и внутренние драйверы роста. Как отмечает аналитик, сегмент децентрализованных финансов продолжает привлекать внимание инвесторов со всего мира: объем ликвидности в данных проектах уже превысил 80 млрд долларов. Тем временем пользователи активно прибегают к новой возможности заработать высокий пассивный доход за предоставление своих денежных средств третьим лицам.

"Каждый день появляются новые продукты и проекты, которые расширяют возможности энтузиастов, так что в обозримом будущем снижения интереса к рынку не предвидится. На этом фоне биткоин может вернуться к рекордным отметкам и продолжить рост вплоть до 65-70 тысяч долларов за монету", — резюмировал Родлер.

Ранее сообщалось, что эксперты спрогнозировали курс валют на апрель.


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