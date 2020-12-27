Еще немного и 30: Биткоин рекордно подорожал 27 декабря

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Татьяна Веремеева
Сегодня криптовалюта Биткоин обновила исторический рекорд – ее стоимость
выросла до 28 051,1 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют
данные ресурса Investing.com.
Биткоин.
По состоянию на 17:30 курс цифровой валюты немного откатился до 27 278
долл. за Биткоин.
По данным ресурса, еще одна криптовалюта – Эфириум – 17 декабря торговалась
на уровне 694,71 долл. за монету на бирже Investing.com Index, показав рост на
9,71%.
Отметим, рыночная капитализация Биткоин ранее составляла 507,6062 долл. или
69,69% от объема рыночной капитализации всех криптовалют, в то время как капитализация
Эфириум составила 78,9222 долл. или 10,83% всего объема криптовалютного рынка.
Ранее "Комментарии" писали, что рынок
криптовалют набирает обороты. Если ранее Биткоин обладал высокой
волатильностью, и вызывал сомнения у крупных инвесторов, то похоже, ситуация на
рынке криптовалют меняется в положительную сторону. По крайней мере, об этом
свидетельствуют биржевые сводки. Брокеры заявляют о новых рекордах в стоимости Биткоина.
В частности, стоимость этой разновидности валюты выросла в три раза в течении
текущего года.
Напомним, Engiven, ведущая компания, предоставляющая услуги по
пожертвованию криптовалюты, сообщила, что Западная территория Армии спасения
выбрала платформу Engiven для обеспечения возможности пожертвований
в Биткоине и Эфириуме на всей территории США. Когда доноры сообщают свой
почтовый индекс, пожертвования идут на финансирование местных инициатив Армии
спасения.
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