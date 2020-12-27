Еще немного и 30: Биткоин рекордно подорожал 27 декабря

Сегодня криптовалюта Биткоин обновила исторический рекорд – ее стоимость выросла до 28 051,1 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные ресурса Investing.com.



Биткоин.

По состоянию на 17:30 курс цифровой валюты немного откатился до 27 278 долл. за Биткоин.

По данным ресурса, еще одна криптовалюта – Эфириум – 17 декабря торговалась на уровне 694,71 долл. за монету на бирже Investing.com Index, показав рост на 9,71%.

Отметим, рыночная капитализация Биткоин ранее составляла 507,6062 долл. или 69,69% от объема рыночной капитализации всех криптовалют, в то время как капитализация Эфириум составила 78,9222 долл. или 10,83% всего объема криптовалютного рынка.

Ранее "Комментарии" писали, что рынок криптовалют набирает обороты. Если ранее Биткоин обладал высокой волатильностью, и вызывал сомнения у крупных инвесторов, то похоже, ситуация на рынке криптовалют меняется в положительную сторону. По крайней мере, об этом свидетельствуют биржевые сводки. Брокеры заявляют о новых рекордах в стоимости Биткоина. В частности, стоимость этой разновидности валюты выросла в три раза в течении текущего года.

Напомним, Engiven, ведущая компания, предоставляющая услуги по пожертвованию криптовалюты, сообщила, что Западная территория Армии спасения выбрала платформу Engiven для обеспечения возможности пожертвований в Биткоине и Эфириуме на всей территории США. Когда доноры сообщают свой почтовый индекс, пожертвования идут на финансирование местных инициатив Армии спасения. Армия спасения рассчитывает в этом году оказать праздничную помощь на 155 процентов большему количеству людей, поэтому новаторские меры по сбору средств имеют решающее значение.

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