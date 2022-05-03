Это шантаж: стоимость перевалки зерновых в портах Дуная подскочила в четыре раза – Вадим Денисенко

Стоимость перевалки зерновых грузов в портах реке Дунай из-за блокады ключевых украинских морских портов выросла до $15 и впоследствии будет дорожать.

До российского военного вторжения перевалка на дунайских портах не пользовалась высоким спросом и составляла около 5 – 6 долларов за тонну. Фото: Википедия

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, до российского военного вторжения перевалка на дунайских портах не пользовалась высоким спросом и составляла около 5 – 6 долларов за тонну.

"Цена перевалки грузов за месяц выросла в четыре раза. Порты Измаил и Рени до февраля 2022 не пользовались высоким спросом, ставка перевалки была на уровне $5 – 6/тонна, стоимость флота по маршруту в Констанцу (Румыния) – $9 – 10/тонна. С началом войны цена на услуги перевалки выросла до $12/тонна и каждые пять дней увеличивалась. Стоимость флота выросла в среднем в три – четыре раза", – написал Денисенко.

Он отметил, что оплата перевалки через дунайские порты после начала войны была переведена с доллара на евро и в апреле составила уже 15 евро. Н

При этом, в мае стоимость перевалки прогнозируется на уровне 20 евро за тонну.

"Сегодня я не буду писать о главных дельцах, которые на этом наживаются, но через несколько дней обязательно будут и фамилии. Государство от этого практически ничего не получает. Я понимаю про заработок. Но увеличение в четыре раза – это уже не рынок, а шантаж", – подчеркнул Денисенко.

Советник главы МВД добавил, что Украина имеет рычаги для выравнивания этой ситуации.

"Есть ли рычаги в государстве, чтобы выровнять эту историю? Безусловно, есть. Сделано ли хоть что-то через два месяца, с тех пор как стало ясно, что порты Черного моря заблокированы? Не просто ничего не сделано. Рынок преобразуется в монопольное обдирание" – резюмировал Денисенко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска, Херсона.

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