Это шантаж: стоимость перевалки зерновых в портах Дуная подскочила в четыре раза – Вадим Денисенко

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Нарожный Дмитрий
Стоимость перевалки зерновых грузов в портах реке
Дунай из-за блокады ключевых украинских морских портов выросла до $15 и впоследствии
будет дорожать.
До российского военного вторжения перевалка на дунайских портах не пользовалась высоким спросом и составляла около 5 – 6 долларов за тонну. Фото: Википедия
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних
дел Вадим Денисенко.
По его словам, до российского военного
вторжения перевалка на дунайских портах не пользовалась высоким спросом и
составляла около 5 – 6 долларов за тонну.
"Цена перевалки грузов за месяц выросла в
четыре раза. Порты Измаил и Рени до февраля 2022 не пользовались высоким спросом,
ставка перевалки была на уровне $5 – 6/тонна, стоимость флота по маршруту в
Констанцу (Румыния) – $9 – 10/тонна. С началом войны цена на услуги перевалки
выросла до $12/тонна и каждые пять дней увеличивалась. Стоимость флота выросла
в среднем в три – четыре раза", – написал Денисенко.
Он отметил, что оплата перевалки через
дунайские порты после начала войны была переведена с доллара на евро и в апреле
составила уже 15 евро. Н
При этом, в мае стоимость перевалки прогнозируется
на уровне 20 евро за тонну.
"Сегодня я не буду писать о главных
дельцах, которые на этом наживаются, но через несколько дней обязательно будут
и фамилии. Государство от этого практически ничего не получает. Я понимаю про
заработок. Но увеличение в четыре раза – это уже не рынок, а шантаж", –
подчеркнул Денисенко.
Советник главы МВД добавил, что Украина имеет
рычаги для выравнивания этой ситуации.
"Есть ли рычаги в государстве, чтобы выровнять эту историю? Безусловно, есть. Сделано ли хоть что-то через два месяца, с тех пор как стало ясно, что порты Черного моря заблокированы? Не просто ничего не сделано. Рынок преобразуется в монопольное обдирание" – резюмировал Денисенко.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска, Херсона.
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