logo
Русский Українська

BTC/USD

61455.97

ETH/USD

4029.75

LTC/USD

194.46

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Еврокомиссия подтвердила высокое качество украинской молочной продукции
commentss НОВОСТИ Все новости

Еврокомиссия подтвердила высокое качество украинской молочной продукции

Магалецкая рассказала, что Госпродпотребслужба продолжит контролировать и открывать новые экспортные рынки с коллегами из МИДа

сегодня, 15:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Еврокомиссия завершила аудит официального контроля над производством и сертификацией молока и молочных продуктов из Украины, что предназначены для экспорта в страны Европейского Союза. Об этом сообщила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Еврокомиссия подтвердила высокое качество украинской молочной продукции

ЕС подтвердил высокое качество украинской молока. Фото: пресс-служба Госпродпотребслужбы

Сообщается, что проверка проводилась весной, в марте, а после этого продолжалась официальная оценка ее результатов. Госпродподпотребслужба успешно преодолела последний этап проверок и официально прошла миссию

"Таким образом мы подтвердили Европе и миру, что наша система государственного контроля эффективна и действенна",- отметила Магалецкая. 

Политический деятель поздравила всех причастных к этому решению специалистов и представителей молочной отрасли Украины. И отметила, что Госпродпотребслужба продолжит контролировать и открывать новые экспортные рынки с коллегами из МИДа. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Украине приземлился самолет с третьей (заключительной) партией дополнительной международной помощи от правительства Соединённых Штатов АмерикиДля  нужд Вооруженных сил Украины доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что за последнюю неделю в Украине выросли цены на некоторые овощи. Отмечается, что больше всего изменились цены на кабачки и огурцы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vladyslava.rutytska
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!