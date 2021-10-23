Еврокомиссия подтвердила высокое качество украинской молочной продукции

Еврокомиссия завершила аудит официального контроля над производством и сертификацией молока и молочных продуктов из Украины, что предназначены для экспорта в страны Европейского Союза. Об этом сообщила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ЕС подтвердил высокое качество украинской молока. Фото: пресс-служба Госпродпотребслужбы

Сообщается, что проверка проводилась весной, в марте, а после этого продолжалась официальная оценка ее результатов. Госпродподпотребслужба успешно преодолела последний этап проверок и официально прошла миссию

"Таким образом мы подтвердили Европе и миру, что наша система государственного контроля эффективна и действенна",- отметила Магалецкая.

Политический деятель поздравила всех причастных к этому решению специалистов и представителей молочной отрасли Украины. И отметила, что Госпродпотребслужба продолжит контролировать и открывать новые экспортные рынки с коллегами из МИДа.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Украине приземлился самолет с третьей (заключительной) партией дополнительной международной помощи от правительства Соединённых Штатов Америки. Для нужд Вооруженных сил Украины доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что за последнюю неделю в Украине выросли цены на некоторые овощи. Отмечается, что больше всего изменились цены на кабачки и огурцы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!