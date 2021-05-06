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Главная Новости Бизнес экономика Европейские банки запускают свою платежную систему: что известно
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Европейские банки запускают свою платежную систему: что известно

В новый проект уже инвестировано около 30 миллионов евро

сегодня, 17:31
Автор:

Данило Матюха

Более 30 европейских банков начали работу в рамках нового проекта европейской платежной инициативы. Их платежная система должна стать полноценным конкурентом MasterCard, Visa, PayPal и Apple. Об этом сообщает Financial Times.

Европейские банки запускают свою платежную систему: что известно

Платежные системы - фото из открытых источников

Инициаторами создания нового "игрока" на финансовом рынке стали крупные европейские компании. В частности, Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander. К слову, они обрабатывают более 50% платежей по всей территории Европы.

Сейчас в проект новой платежной системы инвестировано более 30 миллионов евро. Финансисты прогнозируют, что для завершения работ понадобится "несколько миллиардов евро".

Инициативу европейских финансовых компаний поддержали и официальные структуры Евросоюза: Европейский центральный банк, а также финансовые регуляторы еврозоны.

Разработка платежной платформы началась еще летом 2020 года. Журналисты сообщают, что систему электронного расчета могут запустить в начале 2022 года, а до конца года планируют присоединить и другие платежные функции. Отмечается, что эта платежная система способна укрепить финансовую и стратегическую автономию ЕС, а также повысить конкуренцию на платежном рынке.

Напомним, в декабря 2020 года MasterСard и Visa объявили бойкот PornHub. Они прибегли к таким мерам из-за наличия на PornHub видео с запрещенным контентом, в том числе, с насилием над несовершеннолетними. Запреты были введены после журналистского расследования NY Times, когда стало известно, что на PornHub публикуются порноролики с несовершеннолетними. Также было обращено внимание на наличие видео с издевательствами и изнасилованиями.


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Источник: https://www.ft.com/content/f274255d-eb96-44fe-90e9-fe5532cc47ac
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