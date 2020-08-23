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Главная Новости Бизнес экономика Фарминдустрия лидирует по динамике капинвестиций в украинской промышленности
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Фарминдустрия лидирует по динамике капинвестиций в украинской промышленности

В условиях коронакризиса фармацевтическая сфера осталась одной из немногих, все еще привлекающих инвесторов

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Фармацевтика сейчас одна из самых успешных отраслей в украинской экономике, потому как фарминдустрия активно осваивает новые капитальные инвестиции. Об этом передает портал "Дело".

Так, на протяжении двух последних отчетных кварталов фармацевтика лидирует по динамике капитальных инвестиций в украинской промышленности. В четвертом квартале 2019 года Госстат зафиксировал 72%-ный прирост капиталовложений в производство фармацевтических препаратов. Выше показатель был только у поставки энергоносителей.

Фарминдустрия лидирует по динамике капинвестиций в украинской промышленности

Кроме того, по итогам первого квартала нынешнего года фармотрасль стала первой среди отечественной промышленности по индексу капитальных инвестиций. Так, в фармацевтике их освоение сократилось за январь-март на 11,6%. А вот в других отраслях падение составило от 16% (химпром) до 74% (производстве кокса и нефтепереработка).

Сообщается, что объем капитальных инвестиций, которые поступили за первый квартал этого года в фармацевтику, равен 372 млн грн. Однако нужно отметить, что из-за коронакризиса темпы вложения в отрасль снизились: на протяжении 2018-2019 годов фарма осваивала в среднем по 607 млн "капитальных" гривен за квартал. А в прошлом году Нацбанк зафиксировал рекордную сумму операций в сфере прямых фармацевтических инвестиций - 52,7 млн долларов.

Добавим, что в условиях кризиса из-за пандемии фарминдустрия одна из немногих отраслей, в которую продолжают поступать прямые инвестиции. Так, за первый квартал в производство фармпрепаратов пришло 9,2 млн долларов. Несмотря на то, что отток прямых иностранных инвестиций из Украины достиг за первый квартал отметки в 1,55 млрд долларов.

Напомним, стало известно, что госрасходы покрывают только 12% всего фармрынка Украины.


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