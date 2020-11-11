ФЛП против кассовых аппаратов: сможет ли малый бизнес победить «хотелки» властей

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Таисия Ерохина
Украинские предприниматели требуют отменить введение
кассовых аппаратов для ФЛП. Удастся ли малому бизнесу победить "хотелки"
властей? Почему власть даже в это трудное время делает ставку на налоги, а не
на поддержку бизнеса? Эксперты ответили на эти и другие вопросы "Комментариям".
"Представители бизнеса в последнее время
проводят акции протеста с требованием отменить полностью применения
Регистраторов расчетных операций (РРО), для всех категорий. Такое требование,
по мнению экспертов, вредно. Ведь с помощью "упрощенки" большой бизнес строит
схемы и минимизирует налоги в значительных объемах", – говорит представитель
Экономической экспертной платформы Олег Гетман.
Он считает, что принятие проектов 3853-1 и
3853-2, из-за которых возник конфликт, является контрпродуктивным. Зато
целесообразно лишить РРО подавляющее большинство предпринимателей на упрощенной
системе, оставив РРО исключительно для тех, кто теоретически может превышать
лимиты 2 и 3 групп упрощенной системы налогообложения (УСН).
"Такие критерии должны быть определены на
основе размера торговой площади и товарного ассортимента. К примеру, РРО точно
не нужно продавцу хот-догов, мороженого, сувениров, парикмахеру и тому
подобное. В то же время РРО является важным для контроля оборотов крупных
магазинов ювелирных изделий, брендовой одежды, элитных гостиниц и так далее", –
поясняет Олег Гетман.
По его словам, расчеты экспертов Института
социально-экономический трансформации свидетельствуют, что фискализация всей 2
и 3 групп плательщиков единого налога будет стоить предпринимателям
ориентировочно дополнительных 10,1 млрд гривен в первый год внедрения.
Фискализация рисковых категорий товаров и услуг — 1,2 млрд гривен в первый год.
А фискализация предпринимателей, реализующих товары на больших торговых
площадях и через интернет, — 0,86 млрд гривен в первый год.
"В то время как выгоды от всех трех моделей —
в пределах от +6,3 до +8,3 млрд гривен дополнительных поступлений в бюджет в
год. Поэтому, как мы видим, тотальная фискализация не является экономически целесообразной,
а фискализация рисковых плательщиков — является обоснованной", – резюмирует
Олег Гетман.
Нужно понимать, что такое малый бизнес и его
значение для экономики страны, уверена доктор экономических наук, замдиректора
Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга
Ходаковская.
"Развитые страны всячески стимулируют
предпринимательскую активность, поскольку понимают, что это — создание рабочих
мест, самозанятость, путь к сокращению безработицы, здоровая конкуренция,
насыщенность рынков товарами первой необходимости и быстрая переориентация с
потребностями потребителя. По большому счету — это наиболее мобильный и
динамичный сегмент рыночной экономики. В конце концов, именно наличие и
развитость малого бизнеса является признаком конкурентной рыночной среды", –
подчеркивает эксперт.
По словам Ольги Ходаковской, сейчас вклад
малого и микробизнеса в ВВП Украины составляет около 15-17%. В странах ЕС этот
показатель вдвое больше. Это указывает на самом деле на неиспользованный
потенциал.
"Важнейшим вопросом для Украины в условиях
экономического кризиса и длительных карантинных мероприятий должно быть
создание условий для реализации предпринимательского потенциала. Но никоим
образом не формирование препятствий и новых барьеров для его развития, –
уверена доктор экономических наук. – Сейчас наоборот стоит сфокусировать усилия
на создании стимулов для малых предприятий, в частности, улучшении
бизнес-климата, особенно в части легкости ведения бизнеса. Поэтому введение
каких-либо дополнительных барьеров, как-то введение РРО для ФЛП в нынешних
условиях может стать дополнительным препятствием в ведении бизнеса для
микропредпринимателей. Является ли этот шаг логичным в условиях карантина и
риска локдауна? Скорее всего, нет".
Ранее украинские эксперты рассказали, к чему
могут привести массовые протесты
предпринимателей.
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