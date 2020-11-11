ФЛП против кассовых аппаратов: сможет ли малый бизнес победить «хотелки» властей

Украинские предприниматели требуют отменить введение кассовых аппаратов для ФЛП. Удастся ли малому бизнесу победить "хотелки" властей? Почему власть даже в это трудное время делает ставку на налоги, а не на поддержку бизнеса? Эксперты ответили на эти и другие вопросы "Комментариям".

"Тотальная фискализация не является экономически целесообразной, а фискализация рисковых плательщиков — является обоснованной"

"Представители бизнеса в последнее время проводят акции протеста с требованием отменить полностью применения Регистраторов расчетных операций (РРО), для всех категорий. Такое требование, по мнению экспертов, вредно. Ведь с помощью "упрощенки" большой бизнес строит схемы и минимизирует налоги в значительных объемах", – говорит представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Он считает, что принятие проектов 3853-1 и 3853-2, из-за которых возник конфликт, является контрпродуктивным. Зато целесообразно лишить РРО подавляющее большинство предпринимателей на упрощенной системе, оставив РРО исключительно для тех, кто теоретически может превышать лимиты 2 и 3 групп упрощенной системы налогообложения (УСН).

"Такие критерии должны быть определены на основе размера торговой площади и товарного ассортимента. К примеру, РРО точно не нужно продавцу хот-догов, мороженого, сувениров, парикмахеру и тому подобное. В то же время РРО является важным для контроля оборотов крупных магазинов ювелирных изделий, брендовой одежды, элитных гостиниц и так далее", – поясняет Олег Гетман.

По его словам, расчеты экспертов Института социально-экономический трансформации свидетельствуют, что фискализация всей 2 и 3 групп плательщиков единого налога будет стоить предпринимателям ориентировочно дополнительных 10,1 млрд гривен в первый год внедрения. Фискализация рисковых категорий товаров и услуг — 1,2 млрд гривен в первый год. А фискализация предпринимателей, реализующих товары на больших торговых площадях и через интернет, — 0,86 млрд гривен в первый год.

"В то время как выгоды от всех трех моделей — в пределах от +6,3 до +8,3 млрд гривен дополнительных поступлений в бюджет в год. Поэтому, как мы видим, тотальная фискализация не является экономически целесообразной, а фискализация рисковых плательщиков — является обоснованной", – резюмирует Олег Гетман.

"Вклад малого и микробизнеса в ВВП Украины составляет около 15-17%. В странах ЕС этот показатель вдвое больше"

Нужно понимать, что такое малый бизнес и его значение для экономики страны, уверена доктор экономических наук, замдиректора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская.

"Развитые страны всячески стимулируют предпринимательскую активность, поскольку понимают, что это — создание рабочих мест, самозанятость, путь к сокращению безработицы, здоровая конкуренция, насыщенность рынков товарами первой необходимости и быстрая переориентация с потребностями потребителя. По большому счету — это наиболее мобильный и динамичный сегмент рыночной экономики. В конце концов, именно наличие и развитость малого бизнеса является признаком конкурентной рыночной среды", – подчеркивает эксперт.

По словам Ольги Ходаковской, сейчас вклад малого и микробизнеса в ВВП Украины составляет около 15-17%. В странах ЕС этот показатель вдвое больше. Это указывает на самом деле на неиспользованный потенциал.

"Важнейшим вопросом для Украины в условиях экономического кризиса и длительных карантинных мероприятий должно быть создание условий для реализации предпринимательского потенциала. Но никоим образом не формирование препятствий и новых барьеров для его развития, – уверена доктор экономических наук. – Сейчас наоборот стоит сфокусировать усилия на создании стимулов для малых предприятий, в частности, улучшении бизнес-климата, особенно в части легкости ведения бизнеса. Поэтому введение каких-либо дополнительных барьеров, как-то введение РРО для ФЛП в нынешних условиях может стать дополнительным препятствием в ведении бизнеса для микропредпринимателей. Является ли этот шаг логичным в условиях карантина и риска локдауна? Скорее всего, нет".

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