Фонд гарантирования вкладов призвал вкладчиков банков-банкротов забрать 3 млрд гривень

Язык
BTC/USD
9336.60
ETH/USD
227.83
LTC/USD
43.10
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) заявил, что по состоянию на
сегодняшний день готов выплатить около 3 млн гривень вкладчикам
неплатежеспособных банков, которые еще не получили свои вклады. В Фонде
напомнили, что забрать можно свои вклады в пределах гарантированной суммы. Об
этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
Заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудух отметила, что ФГВФЛ
выплачивает все деньги исключительно в течение процедуры ликвидации. Сейчас сумма
невыплаченных средств находится на уровне 3 млрд грн.
Кроме того, в Фонде отметили, что осуществляют резерв на выплату
гарантированных сумм и деньги поступают на его счета. По состоянию на сегодня
удалось аккумулировать 12 млрд грн, которые можно использовать только на гарантированные
выплаты. Также в ФГВФЛ напоминают, что вкладчики могут получить свои вклады из
неплатежеспособных банков в любом из 11 банков агентов.
Всего с 2014 года ликвидированы 45 банков из 95, переданных в управление
Фонда.
Ранее "Комментарии" писали, что юридические лица, ведущие
коммерческую деятельность в Украине и имеющие долги перед кредиторами, освободились от открытия
производств по банкротству. Такая норма содержится в законопроекте
№3322, который был принят в Верховной Раде. В поддержку закона выступили 307
парламентариев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости