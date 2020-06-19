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Главная Новости Бизнес экономика Фонд гарантирования вкладов призвал вкладчиков банков-банкротов забрать 3 млрд гривень
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Фонд гарантирования вкладов призвал вкладчиков банков-банкротов забрать 3 млрд гривень

ФГВФЛ уже выплатил почти 90 млрд гривен для 2 млн вкладчиков

сегодня, 20:38
Автор:

Татьяна Веремеева
Фонд гарантирования вкладов призвал вкладчиков банков-банкротов забрать 3 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) заявил, что по состоянию на сегодняшний день готов выплатить около 3 млн гривень вкладчикам неплатежеспособных банков, которые еще не получили свои вклады. В Фонде напомнили, что забрать можно свои вклады в пределах гарантированной суммы. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудух отметила, что ФГВФЛ выплачивает все деньги исключительно в течение процедуры ликвидации. Сейчас сумма невыплаченных средств находится на уровне 3 млрд грн.

Кроме того, в Фонде отметили, что осуществляют резерв на выплату гарантированных сумм и деньги поступают на его счета. По состоянию на сегодня удалось аккумулировать 12 млрд грн, которые можно использовать только на гарантированные выплаты. Также в ФГВФЛ напоминают, что вкладчики могут получить свои вклады из неплатежеспособных банков в любом из 11 банков агентов.

Всего с 2014 года ликвидированы 45 банков из 95, переданных в управление Фонда.

Ранее "Комментарии" писали, что юридические лица, ведущие коммерческую деятельность в Украине и имеющие долги перед кредиторами, освободились от открытия производств по банкротству. Такая норма содержится в законопроекте №3322, который был принят в Верховной Раде. В поддержку закона выступили 307 парламентариев.


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Источник: https://korrespondent.net/business/financial/4242883-vkladchykov-bankov-bankrotov-poprosyly-zabrat-3-mlrd-hryven
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