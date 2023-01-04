logo

BTC/USD

16839.12

ETH/USD

1251.61

LTC/USD

76.09

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Фонд гарантирования вкладов подал иск на Жеваго на 46 миллиардов
commentss НОВОСТИ Все новости

Фонд гарантирования вкладов подал иск на Жеваго на 46 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск против владельца банка "Финансы и кредит".

сегодня, 15:24
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

ФГВФЛ подал иск в Хозяйственный суд г. Киева на Константина Жеваго о возмещении убытков банку “Финансы и кредит” и его кредиторам на сумму почти 46 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов подал иск на Жеваго на 46 миллиардов

Фото: https://ua.korrespondent.net/


Согласно информации на официальной странице ФГВФЛ, возможности для защиты прав кредиторов финучреждения открылись после получения документов и доказательств, собранных в ходе подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.


"В этом деле суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, однако признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине", – сообщили в ФГВФЛ.


По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Виктора Новикова, Фонд имеет прочную доказательную базу свыше семи тысяч оригиналов и копий документов — писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц.

Как известно, главной причиной неплатежеспособности банка "Финансы и кредит" и невозможности полностью рассчитаться с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств из-за кредитования связанных с Константином Жеваго компаний. Последние не вернули полученные ссуды.


“При кредитовании упомянутых заемщиков Банк использовал схему перекрестного обеспечения (сross-collateralization) – принимал в залог по кредиту обеспечение по другому кредиту того же или иного связанного заемщика, преимущественно неликвидное имущество с безосновательно завышенной стоимостью (в отдельных случаях – в сотни раз) ”, — отметили в Фонде.


Среди принятого банком залога по кредитам — отходы обогащения железных руд, которые согласно законодательству не могут выступать залогом; права на получение несуществующих товаров по контрактам связанными с Жеваго заемщиками с его же иностранными компаниями; права требования товаров/денежных средств по контрактам, которые никогда не возникали.


Мы ранее писали , что после задержания бывшего нардепа и бизнесмена на курорте в Куршевеле Жеваго вышел из состава совета директоров Ferrexpo. Как известно, 27 декабря Константин Жеваго был задержан на горнолыжном курорте во французских Альпах. Задержание экснардепа и одного из богатейших бизнесменов страны произошло по запросу следователей ДБР. Жеваго подозревают в растрате 113 млн долларов банка "Финансы и кредит". 28 декабря Суд Шамбери принял решение об экстрадиционном аресте Жеваго. Вопрос об экстрадиции бизнесмена будет рассмотрен 5 января.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fg.gov.ua/articles/52436-fond-garantuvannya-vkladiv-podav-pozov-v-gospodarskiy-sud-m-kiyeva-proti-vlasnika-banku-finansi-ta-kredit-na-46-mlrd-grn.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!