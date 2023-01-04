Фонд гарантирования вкладов подал иск на Жеваго на 46 миллиардов

ФГВФЛ подал иск в Хозяйственный суд г. Киева на Константина Жеваго о возмещении убытков банку “Финансы и кредит” и его кредиторам на сумму почти 46 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Согласно информации на официальной странице ФГВФЛ, возможности для защиты прав кредиторов финучреждения открылись после получения документов и доказательств, собранных в ходе подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.





"В этом деле суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, однако признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине", – сообщили в ФГВФЛ.





По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Виктора Новикова, Фонд имеет прочную доказательную базу свыше семи тысяч оригиналов и копий документов — писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц.

Как известно, главной причиной неплатежеспособности банка "Финансы и кредит" и невозможности полностью рассчитаться с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств из-за кредитования связанных с Константином Жеваго компаний. Последние не вернули полученные ссуды.





“При кредитовании упомянутых заемщиков Банк использовал схему перекрестного обеспечения (сross-collateralization) – принимал в залог по кредиту обеспечение по другому кредиту того же или иного связанного заемщика, преимущественно неликвидное имущество с безосновательно завышенной стоимостью (в отдельных случаях – в сотни раз) ”, — отметили в Фонде.





Среди принятого банком залога по кредитам — отходы обогащения железных руд, которые согласно законодательству не могут выступать залогом; права на получение несуществующих товаров по контрактам связанными с Жеваго заемщиками с его же иностранными компаниями; права требования товаров/денежных средств по контрактам, которые никогда не возникали.





Мы ранее писали , что после задержания бывшего нардепа и бизнесмена на курорте в Куршевеле Жеваго вышел из состава совета директоров Ferrexpo. Как известно, 27 декабря Константин Жеваго был задержан на горнолыжном курорте во французских Альпах. Задержание экснардепа и одного из богатейших бизнесменов страны произошло по запросу следователей ДБР. Жеваго подозревают в растрате 113 млн долларов банка "Финансы и кредит". 28 декабря Суд Шамбери принял решение об экстрадиционном аресте Жеваго. Вопрос об экстрадиции бизнесмена будет рассмотрен 5 января.

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