Франция поможет Украине со страхованием военных рисков: почему это важно

Из выделенных правительством Франции 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи 1 млрд евро может быть использован для обеспечения кредитных рисков. Вместе с тем, 200 млн евро направят для привлечения Украиной прямого кредитования от Казначейства Франции. Это обсуждали во время встречи в Париже первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, заместителя Генерального директора Госказначейства Франции Мюриэль Лаку-Лабарт и представителей Bpifrance, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Страхование поможет привлечь инвесторов. Фото: https://pixabay.com/





По словам главы министерства экономики, Киев получит целевые длинные и дешевые средства, которые сможет использовать на восстановление, а французский бизнес будет иметь возможность принять участие в проектах по восстановлению Украины. При этом условием кредитования будет привлечение к реализации соответствующих проектов французских производителей и подрядчиков по меньшей мере на 50%.





Вместе с тем, гарантирование кредитных рисков требует привлечения к проектам французского бизнеса на уровне всего 20%. В таких условиях Украина получит чрезвычайно выгодное льготное финансирование. При этом все риски покрывает Bpifrance – экспортно-кредитное агентство Франции.





В рамках встречи также обсуждались вопросы участия французского Агентства в страховании военных рисков. Украина очень нуждается в таком механизме как для привлечения внешних инвестиций, так и для развития отечественного бизнеса, не дожидаясь окончания войны. В настоящее время у Bpifrance нет соответствующих инструментов страхования военных рисков. Однако французское правительство готово рассмотреть и внедрить такие инструменты в ближайшее время.





Ранее "Комментарии" опрашивали экспертов, как власть уже сейчас может привлечь инвесторов. По мнению финансового эксперта Ярослава Жалило, правительство должно разработать механизм страхования военных рисков. При этом определенная часть международной помощи может быть направлена для обеспечения такого страхования. Эффект-акселератор от этих средств будет намного мощнее, если они будут использованы для страхования.









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