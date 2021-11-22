Глава Минфина Марченко взял под полный контроль систему «скруток» Любченко, – СМИ

Министр финансов Сергей Марченко уже несколько месяцев не выходит в публичное поле с комментариями относительно самой масштабной в стране схемы по уклонению от уплаты налогов — "скруткам" налога на добавленную стоимость объемом в 30-60 млрд грн. в год. Отсутствие каких-либо "отчетов" о борьбе с ними можно считать не иначе как подтверждением, что Марченко удалось схему возглавить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "РБК-Украина".

Сергей Марченко. Фото: Сегодня

По мнению авторов, после прихода в Минфин Марченко не собирался бороться со "скрутками", а лишь хотел послать "участникам рынка" сигнал, кто теперь главный координатор всей схемы.

"Поначалу и Любченко, и Марченко активно комментировали тему "скруток", пытаясь убедить общественность, что ситуация находится под контролем. Более того, министр даже называл фантастические цифры в 50 млрд грн., и 15-20% которые якобы удалось дополнительно привлечь в бюджет за счет некой мифической "борьбы" со "скрутками" (в чем она состояла, так и не было сказано). …Однако на самом деле, как утверждают участники рынка — это был скрытый сигнал о том, кто на самом деле взял под контроль всю "пирамиду". Имена называли и СМИ, и народные депутаты с трибуны парламента: наверху — министр Марченко и глава ГНС Любченко, дальше — заместители главы ГНС, руководители профильных департаментов, советники и т. д., которые "на круг" за 1% "отката" готовы не только закрывать глаза на схему (которую видно по документам), но и проактивно способствовать ее реализации", — говорится в материале.

По данным издания, после отставки министра экономики Алексея Любченко, схемы перешли под контроль министра финансов Сергея Марченко.

"Открытым остается вопрос, какую "инфраструктуру" "передал" министру финансов "по наследству" его бывший коллега по правительству. По одной из версий, поскольку и. о. главы ГНС Евгений Олейников является 100% человеком Любченко, как и его советник Игорь Билоус, напрямую задействованный в организации и координации схемы "скруток", то у министра Марченко якобы было искушение полностью сменить всю "вертикаль" и расставить на потоки своих людей. Например, речь идет о крайне приближенном к Марченко первом замминистра Денисе Улютине", — сказано в статье.

"В пользу этой версии, к слову — активная негласная поддержка Минфином обысков у Любченко и Олейникова, связанных как раз с причастностью к "скруткам". Как минимум, Марченко и его коллеги публично не комментировали ни отставку Любченко, ни оперативно-розыскные действия, ни отказ Кабмина назначать на должность главы ГНС Олейникова, который якобы выиграл подставной конкурс (в том числе и с подачи Марченко)", — сказано в материале.

Однако есть и другая версия, согласно которой "открещивание" произошло только публично и в порядке "очковтирательства" для руководства государства и силовых структур. "На самом же деле Марченко якобы оставил в советниках по "скруткам" и Любченко, и Олейникова. Но при этом распорядился проводить операции с максимальной осторожностью и не используя больших объемов на компаниях, которые уже попадали "на радары" налоговых органов. Более того, обсуждается вопрос формального снижения объемов "скруток", чтобы "борьбу" можно было оценить в цифрах" — говорится в статье.

"Обе версии участниками рынка рассматриваются как "рабочие", поскольку министр финансов, по всей видимости, максимально сократил количество контактов по этой теме с непосвященными людьми. Впрочем, в начале декабря, когда появятся новые сводки об объемах "скруток" за три месяца осени, скорее всего, станет понятно, что усилия не увенчались успехом и что ключевые бенефициары конвертцентров, на которых и оседает основная "прибыль" от уклонения от уплаты налогов — остались неизменными как при Любченко, так и при Марченко. Вкупе со множеством других вопросов, которые накопились к министру, это хороший повод снова форсировать его отставку, пока масштабы бедствия не стали необратимыми", — резюмирует издание.

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