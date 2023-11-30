Главные события финансово-экономического фронта осени: с чем входим в зиму

Под опасения новых массированных ракетных обстрелов со стороны РФ, пробуксовке с предоставлением нам помощи со стороны США, а также сложностях с европейскими соседями, Украина прощается с очередной военной осенью – и входит в очередную военную зиму. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что важного произошло за осенний период на финансово-экономических фронтах, а также поделились ожиданиями от зимы.

События в Украине. Фото из открытых источников

До конца 2023-го не стоит ожидать кардинальных перемен

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин среди важных событий осени называет принятие в ноябре Верховной Радой главного финансового документа – бюджета на 2024 год. Также произошло перераспределение налога на доходы физических лиц, кода часть военного дохода ушла из местных бюджетов – государству. Инфляция опустилась практически до 5%. Улучшились прогнозы роста экономики – до 4,9% в этом году.

"Самый большой положительный момент осени – то, что наши партнеры своевременно и в полном объеме предоставляли Украине макрофинансовую помощь. От нее на сегодняшний момент зависит весь социальный блок государства. Но такая ситуация – большой негатив для нас. Ведь подобного рода помощь очень политически зависима, – поясняет эксперт. – В целом, осень была достаточно комфортной для нас. Теплой. Дала урожай даже больше, чем в прошлом году, хоть посевные площади сократились на 10%".

До конца 2023-го, по мнению Олега Пендзина, вряд ли что-то кардинально перемениться. Есть опасения блэкаутов, но есть и надежда, что их не будет.

"Проблемы могут начаться с января-февраля нового года. Многое тут зависит от того, будет ли (и, если будет – в каком объеме) помощь Украине со стороны США. До конца этого года, похоже, там так и не проголосуют пакеты поддержки Украине и Израилю. В Штатах уже началась предвыборная кампания со всеми вытекающими", – констатирует эксперт.

Дали о себе знать проблемы с экспортом украинской продукции

Экономический эксперт Даниил Монин выделяет такие главные события финансово экономического фронта осени.

1) Запуск плавающего курса гривны со странной логикой НБУ.

2) Принятие бюджета 2024, который условно можно назвать военным.

3) Проблемы с экспортом украинской продукции как из-за российской агрессии, так и по причине блокировки путей в Польше.

Это, по мнению эксперт, формирует негативные ожидания, но имеет кратковременный положительный эффект путем снижения уровня инфляции в стране.

Зимние ожидания у Даниила Монина следующие:

– будет лучше, по сравнению с прошлым годом, ситуация с подачей электрики и тепла в дома;

– произойдет частичное решение вопроса с финансированием бюджета 2024 от Запада;

– есть надежды, что начало предвыборных процессов в РФ может обернуться заявлением о смерти Путина.

С 1 января 2024-го вступает в силу второй этап земельной реформы

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поделился таким комментарием:

Потом произошло блокирование польскими перевозчиками ряда пунктов пропуска для всех фур. В результате украинские производители, логистические компании несут убытки. И чем дольше продолжается такая блокада, тем серьезнее это отразится на экономическом положении наших предприятий". "Этой осенью у нас возникли серьезные проблемы с экспортом. Сперва исключительно с аграрным

Еще одним важным вопросом, по словам эксперта, является необходимость отсрочки принятия лимитов по обороту сельскохозяйственных земель.

"С 1 января 2024-го вступает в силу второй этап земельной реформы. И там лимиты увеличиваются в 100 раз (до 10 000 тысяч га). Наша ВАР последние несколько месяцев занималась разрешением этой проблемы. На фоне широкомасштабной российской агрессии украинские товаропроизводители значительно обеднели. Кроме того, многие аграрии на фронте, а остальные всячески помогают фронту. И лимиты до 10 тыс га ставят малый и средний бизнес в неравные условия с крупными компаниями. Есть угроза разрыва уже существующих договоров с нашими товаропроизводителями. Что точно не пойдет на пользу отечественной экономике. Тем более, учитывая, что именно малые и средние предприниматели являются основой аграрного бизнеса в Украине (порядка 70%)", – поясняет Денис Марчук.

По его словам, соответствующая петиция (о недопустимости увеличения лимитов) набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов на сайте президента.

"Надеемся на положительное рассмотрение данного вопроса, – признался эксперт. – Подчеркиваю – мы не против земельной реформы. Не против того, чтоб с 1 января нового года и юридические лица получили возможность приобретать землю. Но мы категорически против такого резкого увеличения лимитов. Именно поэтому на период войны и несколько лет после предлагаем оставить лимит в 100 га, как сейчас".

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