GlobalMoney запускает проект специальных льготных пакетов для общественных организаций

Компания GlobalMoney (Глобал Мани) первой среди украинских платежных систем запускает проект специальных льготных пакетов для некоммерческих организаций. Данный пакет предлагает общественным организациям платформу для сбора членских и благотворительных платежей, а также краудфандинга с минимальной комиссией за обслуживание – 0,001%





"Мы хорошо понимаем – насколько важна каждая привлеченная копейка для работающих общественных и благотворительных организаций, ведь они нацелены на доброе дело. Поэтому мы решили создать условия, при которых общественные организации не будут тратить ресурсы на администрирование взносов, а направят их на свою основную деятельность – помощь другим. – говорит Александр Туркевич – коммерческий директор системы GlobalMoney





Среди организаций, которые смогут воспользоваться специальными условиями – благотворительные фонды, некоммерческие образовательные проекты, ветеранские и патриотические организации.





По словам Александра Туркевича в процессе работы над идеей эта инициатива была хорошо оценена общественными организациями. Однако были и те, кто увидел в этом возможность "манипуляций".





"К сожалению, ранее мы были вынуждены отказать некоторым объединениям с непрозрачными источниками финасирования, так как они не смогли предоставить финмониторингу необходимые подтверждающие документы. Еще более неприятно, что эти организации попытались давить на нас через "пикеты" и информационную атаку в СМИ. Но для нас вопрос соблюдения требований финмониторинга является критическим" — говорит Александр Туркевич.

GlobalMoney (фото из открытых источников)

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