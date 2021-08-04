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Главная Новости Бизнес экономика GlobalMoney запускает проект специальных льготных пакетов для общественных организаций
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GlobalMoney запускает проект специальных льготных пакетов для общественных организаций

Пакет предлагает общественным организациям платформу для сбора членских и благотворительных платежей

сегодня, 20:21
Автор:

Лиля Воробьева
Компания GlobalMoney  (Глобал Мани) первой среди украинских платежных систем запускает проект специальных льготных пакетов для некоммерческих организаций. Данный пакет предлагает общественным организациям платформу для сбора членских и благотворительных платежей, а также краудфандинга с минимальной комиссией за обслуживание – 0,001%

"Мы хорошо понимаем – насколько важна каждая привлеченная копейка для работающих общественных и благотворительных организаций, ведь они нацелены на доброе дело. Поэтому мы решили создать условия, при которых общественные организации не будут тратить ресурсы на администрирование взносов, а направят их на свою основную деятельность – помощь другим. – говорит Александр Туркевич – коммерческий директор системы GlobalMoney

Среди организаций, которые смогут воспользоваться специальными условиями – благотворительные фонды, некоммерческие образовательные проекты, ветеранские и патриотические организации. 

По словам Александра Туркевича в процессе работы над идеей эта инициатива была хорошо оценена общественными организациями. Однако были и те, кто увидел в этом возможность "манипуляций".

"К сожалению, ранее мы были вынуждены отказать некоторым объединениям с непрозрачными источниками финасирования, так как они не смогли предоставить финмониторингу необходимые подтверждающие документы. Еще более неприятно, что эти организации попытались давить на нас через "пикеты" и информационную атаку в СМИ. Но для нас вопрос соблюдения требований финмониторинга является критическим" — говорит Александр Туркевич.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что  GlobalMoney запускает новый проект
 

GlobalMoney запускает проект специальных льготных пакетов для общественных организаций

GlobalMoney (фото из открытых источников)


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