Год полномасштабной войны: как прошла релокация бизнеса – ощущается ли поддержка государства

За год широкомасштабного вторжения РФ в Украину по правительственной программе релокации в более безопасные регионы страны (в основном на Львовщину, Закарпатье и Буковину) переехали 800 предприятий, 623 из которых уже работают на новом месте. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире телемарафона. Что можно сказать о релокации в частности и государственной помощи украинской экономике в целом спустя год полномасштабной войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Релокация бизнеса. Фото: из открытых источников

Основная часть бизнесов, которым удалось запуститься на новом месте, связана с пищевой промышленностью, сферой услуг, торговлей, логистикой

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поясняет:

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"Перенос части предприятий, действительно, получился. Озвученная цифра в 800 с лишним вряд ли отображает полную картину. Ведь есть большие, средние, малые. И последние, скорее всего, не попали в этот отчет".

По словам эксперта, основная часть бизнесов, которым удалось запуститься на новом месте, связана с пищевой промышленностью, сферой услуг, торговлей, логистикой.

"Именно эти бизнесы как-то смогли адаптироваться к новым условиям. А вот что касается предприятий машиностроения, химии, металлургии — тут проблема. Даже те, что удалось хотя бы части перебазировать, как правило, не работают", – отмечает экономист.

При этом релокация, продолжает он, без сомнений, частично помогла экономике в целом и западных регионов — в частности.

"Там стало больше работы, – подчеркивает Александр Охрименко. – Имели место даже случаи, когда местные власти сами агитировали, чтобы к ним приезжали новые предприятия. Для местной власти это всегда плюс " .

Люди оказались перед выбором – потерять бизнес, остаться в оккупации или перебраться в другое место

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь акцентирует, что тот процесс, который мы называем релокацией бизнеса и людей, является не естественным.

"А всё, что не естественно, не может позитивно влиять ни на что. К сожалению, такое перемещение — вынужденная мера. Был выбор между тем, чтобы потерять бизнес, остаться в оккупации (с непредсказуемыми последствиями) или перебраться в другое место. Позитивных последствий у того процесса быть априори не может. Но и другого выхода не было", – отмечает эксперт.

По его словам, любой вынужденный переезд — это всегда стресс. В какой-то мере откат назад. И многим придется годами выходить на довоенные показатели.

"А государству сейчас немного не до реального сектора. Продолжаются проблемы с блокированием налоговых накладных, с кредитованием бизнеса, с "наездами" на тот же айти-сектор. Всё это, понятно, негативно влияет на экономику. У нас, фактически, идет война на два фронта, – считает Руслан Соболь. – На военном, где летят снаряды и пули, и на внутриэкономическом, где государство не просто не помогает бизнесу в этих тяжелейших условиях, но нередко и убивает даже то, что еще могло бы работать. Проверки, налоги, давление — ничего не изменилось. По той простой причине, что нынешнее руководство, его экономический блок, похоже, иначе не может. И продолжают искать черную кошку в темной комнате. При огромной вероятности, что ее там нет".

Увы, признался эксперт, мы не видим никакой перестройки в отношении государства к реальному сектору экономики.

"Война подкосила всех, но вместо того, чтобы протянуть бизнесу руку помощи его, нередко, само государство и топит, – уверен Руслан Соболь. – Украина теряет главный ресурс – людей, которые могут гененировать дополнительную стоимость товаров и услуг. Возможно, лишь серьезный отток граждан и бизнеса за границу вразумит нашу власть. Пока нет даже меседжа на то, что она понимает эти проблемы. Важно было бы объявить о перестройке налоговой, таможенной, вообще исполнительной ветви власти – с обратной связью, рабочими группами не из "своих", а из реальных экспертов, в том числе международных. И, конечно, отечественных представителей бизнеса, которые как никто знают все проблемы. Южная Корея, Сингапур, Польша – есть много позитивных примеров роста экономик, их надо использовать. Брать лучшее. А максимальное администрирование и налоговый пресс — точно не относится к таковому".

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