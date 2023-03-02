Около 800 предприятий релоцировались за время войны

За год широкомасштабного вторжения России в Украину по правительственной программе релокации в более безопасные регионы страны переехали 800 предприятий, 623 из которых уже работают на новом месте, сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире телемарафона, пишут "Комментарии".



В более безопасные регионы переехали 800 предприятий

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Для еще 239 производится поиск достойной локации или способа транспортировки. Более 650 предприятий, которые планировали релокировать свои производственные мощности, отказались от перемещения по деоккупации территорий, на которых они расположены. Кроме того, сейчас некоторые предприятия возвращаются на предыдущие места работы в связи с улучшением там ситуации, в частности, в Харьковскую, Черниговскую и Сумскую область. 44 предприятия уже вернулись", – рассказала Бережная.

По словам высокопоставленной должности, больше всего предприятий релоцировались во Львовскую — 24%, Закарпатскую — 14,5%, Черновицкую — 9,8%, Ивано-Франковскую — 8,3%, Хмельницкую — 7,3% и Тернопольскую — 6,3% областей.

"До сих пор программа релокации продолжает действовать, однако количество запросов существенно уменьшилось. Правительство продолжает оказывать поддержку предприятиям, решимым релоцироваться, ведь их перевозка в более безопасные регионы – это сохранение рабочих мест, сохранение динамики уплаты налогов, сохранение активности бизнеса, который является драйвером восстановления и сильным игроком на экономическом фронте" , – добавила Татьяна Бережная.

Предприятие, принявшее решение релоцироваться из опасных регионов, может получить пакет государственной поддержки, включающий в себя следующие опции:

— подбор местоположения для мощностей предприятия;

— помощь с перевозкой на новую локацию;

— содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

— поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

На портале "Комментарии" говорилось, что в Верховной Раде призвали бизнес подавать заявки на компенсацию расходов на релокацию. Программу компенсации расходов по переезду для украинского бизнеса в конце прошлого года запустил ЕБРР.

Как ранее писали "Комментарии", желающие начать или развивать свой бизнес могут получить микрогранты подав заявки в рамках программы "Собственное дело". 1 февраля стартовала новая волна программы.

Читайте на портале "Комментарии" — доллар в обменниках продолжает падать: в чем причина.