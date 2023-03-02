Около 800 предприятий релоцировались за время войны

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Моесеенко Валентина
За год широкомасштабного вторжения России в Украину по правительственной программе релокации в более безопасные регионы страны переехали 800 предприятий, 623 из которых уже работают на новом месте, сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире телемарафона, пишут "Комментарии".
В более безопасные регионы переехали 800 предприятий
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По словам высокопоставленной должности, больше всего предприятий релоцировались во Львовскую — 24%, Закарпатскую — 14,5%, Черновицкую — 9,8%, Ивано-Франковскую — 8,3%, Хмельницкую — 7,3% и Тернопольскую — 6,3% областей.
"До сих пор программа релокации продолжает действовать, однако количество запросов существенно уменьшилось. Правительство продолжает оказывать поддержку предприятиям, решимым релоцироваться, ведь их перевозка в более безопасные регионы – это сохранение рабочих мест, сохранение динамики уплаты налогов, сохранение активности бизнеса, который является драйвером восстановления и сильным игроком на экономическом фронте" , – добавила Татьяна Бережная.
Предприятие, принявшее решение релоцироваться из опасных регионов, может получить пакет государственной поддержки, включающий в себя следующие опции:
— подбор местоположения для мощностей предприятия;
— помощь с перевозкой на новую локацию;
— содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;
— поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.
На портале "Комментарии" говорилось, что в Верховной Раде призвали бизнес подавать заявки на компенсацию расходов на релокацию. Программу компенсации расходов по переезду для украинского бизнеса в конце прошлого года запустил ЕБРР.
Как ранее писали "Комментарии", желающие начать или развивать свой бизнес могут получить микрогранты подав заявки в рамках программы "Собственное дело". 1 февраля стартовала новая волна программы.
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