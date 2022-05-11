Горючего в Украине станет больше: в ОП рассказали, закончится ли дефицит на АЗС

В Украину активно доставляют горючее, чтобы обеспечить нужды граждан. Следовательно, все больше АЗС будут открываться и продавать топливо. Кроме этого, в Украине создадут дополнительный стратегический запас топлива, наладят необходимые цепочки поставки нефтепродуктов из Европы. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

В ОП сообщили, что топлива в Украине становится больше (фото из открытых источников)

По его словам, в стране сегодня уже доставляют достаточное количество бензина и дизеля, чтобы удовлетворять ежедневную потребность граждан. Несмотря на то, что Россия пыталась уничтожить логистику и инфраструктуру нефтепереработки, обстреляв Кременчугский НПЗ, перекрыв порты. Украина начала отстраивать логистику поставок продукции из Европы через западные границы.

"Сейчас отстраивается логистика поставок нефтепродуктов через наши западные границы, от наших западных партнеров. Нужно понимать, что в мирное время Украина ежемесячно потребляла около 1 млн т дизеля, бензина и сжиженного газа. Однако порты, железнодорожная инфраструктура и подвижный состав в Восточной Европе не был способен логистически справиться с таким объемом нефтепродуктов", – заявил чиновник.

Ростислав Шурма заявил, что объемы импорта уже увеличены более чем в пять раз, поэтому напряжение на рынке должно снизиться. Кроме этого, Украина создаст дополнительный стратегический запас топлива.



"Мы проводим активную работу, чтобы построить с европейскими партнерами все необходимые цепочки поставки нефтепродуктов. Объемы импорта уже увеличены более чем в пять раз по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. Горючего будет становиться все больше, а в Украине будет создан дополнительный стратегический запас, который будет невозможно разбомбить и уничтожить. Это обеспечит наличие нефтепродуктов на месяцы вперед", — отметил Шурма.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты рассказали, что ждет водителей в ближайшее время.





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