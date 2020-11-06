Госаудит экономики Украины: что показала ревизия страны

Кабинет министров представил результаты экономического аудита страны и экономическое видение до 2030 года. На основании полученных данных, специалисты уже сделали вывод о тотальном разворовывании запасов. Последствия результатов и возможные дальнейшие действия правительства проанализировали украинские эксперты.

"Вернуть украденное не удастся"

Так, адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар считает аудит одним из самых правильных решений власти.

"Нашему государству необходимо провести независимые аудиты всех государственных монополий и предприятий, министерств и так далее, – уверен эксперт. – Нарушения в тендерных закупках Госрезерва Украина, а именно заключение договоров без тендера, это прямое разворовывание денег. Но даже проведение тендеров не гарантирует, что не будет разворовывания денежных средства. Всем известны случаи, когда на ProZorro прописываются тендерные условия под конкретного участника".

Денис Бондар подчеркивает, что неэффективное использование денежных средств налогоплательщиков Украины (то есть наших с вами) — это самая большая проблема государства. А разворовывание денег — просто колоссальное.

"По результатам аудита Госрезерва Украины, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже были направлены соответствующие заявления в правоохранительные структуры, такие как НАБУ, СБУ и Нацполицию, – подчеркивает эксперт. – Скорее всего, нашему государству из украденных средств, мало что удастся вернуть. Данные деньги, думаю, давно уже выведены в офшоры или потрачены на предметы роскоши. Что касается фигурантов данных дел, то исходя из малой эффективности работы правоохранительной системы, возбудят дело против какого-то мелкого чиновника времен хищения бюджетных средств. А истинные бенефициары и выгодополучатели этих хищений уйдут от ответственности, как это постоянно происходит в нашей стране".

Выводы из этой ситуации, по мнению Дениса Бондара, очевидны: необходимо продолжать проведение аудита в государстве, пока не будет понятен размер хищений в масштабах всей Украины.

"Эффективное использование бюджетных средств — это точка роста для Украины без увеличения налогового давления и новых налогов для всех украинцев. Только если бюджетные средства начнут использовать эффективно, а не нагло вороваться, мы увидим качественные изменения в стране, а через некоторое время и успешную Украину", – уверен эксперт.

"Разворовывание Госрезерва может привести к катастрофе"

Полупустые склады и просроченные продовольственные товары в Госрезерве Украины повышают вероятность катастрофических исходов экстренных ситуаций, уверен экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.

Он напоминает, что Госрезерв предназначен для обеспечения мобилизационных нужд, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и поддержки нестабильных звеньев экономической цепи (гуманитарная помощь, регулирующее воздействие на рынок).

"К сожалению, 5 ноября аудит Минэкономики сообщил о ряде нарушений, среди которых превышение безопасного срока хранения зерна в 5 раз и пропажа части учитываемого зерна, – подчеркивает Адриан Пантюхов. – Очевидно, что текущая недостача имеет отдаленное влияние на ежедневную жизнь украинцев. Однако стоит учитывать последствия вероятного худшего сценария. Если, к примеру, произойдет экстренная ситуация, учитывая скорую зиму. Которая, вероятно, будет более снежной и жесткой в сравнении с предыдущим годом. Или запасы зерна на складах, которые активно распродавались в 2019 году, подойдут к минимуму. Последствия будут умеренными, но время их решения и цена для населения будет зависеть от наполненности Госрезерва".

Также не исключено усугубление конфликта на востоке. А одномоментная мобилизация продовольственных и материальных ресурсов – это неотложная часть быстрого реагирования на действия страны агрессора.

"Стоит напомнить, что стратегии качественного мониторинга наполненности резервов и своевременного обновления с минимальными денежными потерями известны. Например, в России оборот ресурсов внутри Резерва обеспечен заблаговременной продажей материалов частным покупателям. Вы можете приобрести сталь, цветные, черные металлы, продукты питания неиспользованные заранее, по дисконтным ценам. Ресурсы продаются за период до окончания срока хранения, необходимого для реализации или потребления приобретенного товара, – подчеркивает Адриан Пантюхов. – Это единственный возможный сценарий для Украины, который подразумевает, как минимальные тратты на поддержку запасов, так и полное обеспечения экстренных нужд государства. А известная прореха безопасности существующих резервов должна быть решена скоординированными действиями контролирующих органов и подтверждена повторяющимися проверками госрезервов".

Как сообщал портал "Комментарии", аудит НАК "Нафтогаз" показал потери для бюджета в 75 млрд грн. Материалы ревизии направлены в СБУ.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!