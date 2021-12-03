Госбюджет-2022: эксперты сравнили плюсы и минусы главного документа страны

Верховная Рада Украины проголосовала 2 декабря во втором чтении за госбюджет на 2022 год. Эксперты уже оценили для портала "Комментарии" этот шаг с политической точки зрения. А заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко рассказал о том, что собственно напринимали парламентарии: плюсы и минусы главного финансового документы страны.

Гривны. Фото из открытых источников

Ожидаемый рост ключевых ставок в крупнейших экономиках приведет к удорожанию заимствований для Украины на внешних рынках

Выступая в парламенте с представлением проекта бюджета, министр финансов описал негативные тенденции в мировой экономике. Небывалый рост инфляции в развитых странах, включая рост цен на энергоносители, переход на "зеленые" технологии, уже устойчивое торможение экономики Китая, ускорение старение населения всей планеты. Ожидаемый рост ключевых ставок в крупнейших экономиках приведет к удорожанию заимствований для Украины на внешних рынках и возможному частичному оттоку спекулятивных капиталов из нашей страны.

Очень хорошо, когда в правительстве понимают контекст и учитывают ситуацию в мировой экономике. Я помню, как спорил со специалистами Минэкономики в 2011 году, которые в трехлетнюю правительственную программу заложили рост экономики на 2012 год в 5,4%. Я им говорил, что такого роста не может быть, мол, ситуация в мировой экономике этого не позволит. Акцентировал, что нельзя забывать о малых экономических циклах. В реальности рост в 2012 году оказался близким к нулю. Так вот с этой точки зрения, проект бюджета на 2022 год выглядит кардинально реалистичней. Возможно меньший, чем прогнозируется, рост экономики в будущем году будет компенсирован достаточно осторожным подходом правительства к плановым доходам.

Обращает на себя внимание рост расходов на армию. На 13,5% по сравнению с прошлым годом – это довольно существенно. Это самый высокий уровень расходов на эту статью – например, даже если считать в долларах, то это на 30% больше, чем в 2019 году, в 2,5 раза больше, чем в 2015 году и почти в 2,7 раз больше, чем в довоенном 2013 году. С учетом небольшого роста расходов на остальные силовые структуры, это будет беспрецедентный бюджет на сектор безопасности и обороны. Но, к сожалению, существующие риски того требуют. Ибо ничего нет надежнее для обеспечения мира, чем крепкая армия.

Расходы на здравоохранение стали рекордными

Больше всего бросается в глаза – рекордные за всю историю независимой Украины расходы на здравоохранение (почти 197 млрд. грн), которые выросли по сравнению с прошлым годом на 16%. Хочу, чтобы вы понимали масштабы затрат. Расходы на эту сферу в долларовом исчислении выросли по сравнению с 2019 годом вдвое, по сравнению с 2015 годом – в 3 раза, а по равнению с 2013 годом – в 5,5 раза.

Хорошо, что в бюджете есть расходы на системное развитие энергетики Украины. Речь идет о реконструкции шахт, гидроэлектростанций, строительстве важных линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Важно, что, наконец, программа термомодернизации украинских многоэтажек приобретет реально значимые масштабы. Печально, что в последние десятилетия все составы правительства уделяли энергетике недостаточно внимания, а олигархи-монополисты, эксплуатируя приватизированные и даже государственные электростанции и сети, не вкладывали достаточно в их развитие. И в последние 2 года чехарда в руководстве Минэнерго тоже не привела ни к чему хорошему. Но, очевидно, перед лицом европейского газового кризиса президенту Украины пришлось "взбодрить" все органы власти. Известно, что Минэнерго разрабатывает законопроект о расширении стимулирующей ставки рентных платежей на добычу на ранее законсервированных скважинах. В Украине таких около 3 тысяч и при использовании новых технологий из них можно извлечь еще достаточно углеводородного топлива. Наращивание собственной добычи для нас необычайно важно – энергетический шантаж со стороны России будет продолжаться еще долго.

Без минусов в Бюджете-2022 тоже не обошлось

Из минусов – более чем вдвое сокращен Фонд регионального развития. Правда заложены субвенции на строительство метро в Харькове и Днепре. И абсолютно новая строка бюджета – 1 млрд. гривен на реализацию программы "Питьевая вода". Это важно, если учесть ужасную ситуацию с обеспечением нашего населения качественной питьевой водой (один из худших показателей в Европе).

"Цифра" в Украине выйдет на новый уровень

Из очевидных плюсов – на 70% рост расходов на Министерство цифровой трансформации по сравнению с первым чтением. И речь идет о развитии доступа к цифровым услугам по всей стране. Это очень важно как с точки зрения удобства граждан, так и для развития всей экономики.

В правительстве учли расходы на стимулирование экономического роста

Среди позитивов закона о госбюджете, появившихся ко второму чтению, – поддержка экономики из-за пандемии (3 млрд грн), расходы на кредитование и лизинг в сфере машиностроения (3 млрд) и расходы на мелиорацию (1 млрд). Как раз в сентябре после голосования в первом чтении я настаивал на увеличении расходов на стимулирование экономического роста. Прекрасно, что на индустриальные парки выделяется 400 млн. грн. Но, как по мне, этого мало.

Рост расходов на Министерство инфраструктуры и на Укравтодор неоправданно большой

С моей точки зрения, рост расходов на Министерство инфраструктуры и на Укравтодор неоправданно большой. С одной стороны, важно, что власть старается развивать всю инфраструктуру Украины комплексно – от дорог, мостов, портов и аэровокзалов, до социальной и культурной сферы. Но я бы не перебарщивал с пропорциями. Следовало перераспределить чуть больше средств на энергетику, а также на стимулы для создание новых крупных и мелких производств во всех регионах через механизмы поддержки крупных инвесторов и через индустриальные парки.

Вообще механизм стимулирования крупных инвестиционных проектов я бы использовал в торгах с олигархами. С одной стороны, важно последовательно уменьшать их влияние на Кабмин и парламент, обрезая их возможности по "доению" государственных компаний и монополий. С другой стороны, нужно показать им выгоды от модернизации существующих и строительства новых производств, и многомиллиардную поддержку от государства не только на реализацию проектов, но и на поддержку завоевания их продукцией мировых рынков. Именно такой путь прошла, к примеру, Южная Корея.

Поэтому я бы заложил достаточно значимые средства на стимулирование экспорта. Нам необходимы существенно ускорять и увеличивать масштабы работы Экспортно-кредитного агентства. Нужны дополнительные правительственные программы по удешевлению кредитов для иностранных покупателей украинской продукции с достаточно высоким уровнем добавленной стоимости.

Ничего нового в Госбюджете-2022 так и не появилось

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что принятом Верховной Радой Госбюджете-2022 нет ничего такого, что могло бы удивить или сделать следующий год прорывом

"Ничего нового в Госбюджете-2022. Опять все забудут через неделю, но по традиции пару цифр", – отметил Александр Охрименко, опубликовав сравнительную инфографику, на которой видно разницу в расходах и доходах 2021 и 2022 годов.





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