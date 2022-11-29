logo

BTC/USD

16383.82

ETH/USD

1208.42

LTC/USD

76.08

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Госдолг Украины за месяц увеличился на 5 млрд долларов: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Госдолг Украины за месяц увеличился на 5 млрд долларов: в чем причина

Госдолг Украины вырос за месяц на 5 млрд долларов

сегодня, 20:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

По состоянию на 31 октября 2022 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 3770,95 млрд гривен или 103,12 млрд долларов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Министерства финансов .

Госдолг Украины за месяц увеличился на 5 млрд долларов: в чем причина

Госдолг Украины вырос за месяц (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в течение октября этого года сумма долга нашего государства увеличилась в гривневом эквиваленте на 183,51 млрд. гривен и на 5,02 млрд. долларов в долларовом эквиваленте.

Глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг в октябре вырос из-за внешних заимствований на финансирование дефицита бюджета. В октябре Украина получила 2 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС, 550 млн. евро от ЕИБ, 1,3 млрд. долларов от МВФ, 0,5 млрд. долларов от Всемирного банка.

В ведомстве отметили, что эти кредиты предоставляются на льготных условиях и на долгие сроки.

Отметим, что "Комментарии" писали об инвестициях в экономику во время войны . Глава украинской ассоциации венчурного и частного капитала Андрей Колодюк имеет оптимистический прогноз и рассказывает, что ИТ-сектор держится и продолжает привлекать в Украину инвестиции даже вопреки войне. Специалист проанализировал положение дел в реальном секторе экономики. По его мнению, это другая составляющая и там все гораздо хуже, потому что там работают другие механизмы, которые только начинают выстраиваться. Основатель First Kyiv investment club Иван Компан подчеркнул, что до войны в Украине был критически низкий уровень иностранных инвестиций. И даже, несмотря на войну, некоторые инвестиции будут продолжаться. Также Иван Компан заявил, что Украина должна меняться, ведь война закончится, и нам нужно стать интересными для иностранных инвесторов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!