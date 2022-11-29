Госдолг Украины за месяц увеличился на 5 млрд долларов: в чем причина

В сообщении говорится, что в течение октября этого года сумма долга нашего государства увеличилась в гривневом эквиваленте на 183,51 млрд. гривен и на 5,02 млрд. долларов в долларовом эквиваленте.

По состоянию на 31 октября 2022 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 3770,95 млрд гривен или 103,12 млрд долларов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Министерства финансов .

Глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг в октябре вырос из-за внешних заимствований на финансирование дефицита бюджета. В октябре Украина получила 2 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС, 550 млн. евро от ЕИБ, 1,3 млрд. долларов от МВФ, 0,5 млрд. долларов от Всемирного банка.

В ведомстве отметили, что эти кредиты предоставляются на льготных условиях и на долгие сроки.

Отметим, что "Комментарии" писали об инвестициях в экономику во время войны . Глава украинской ассоциации венчурного и частного капитала Андрей Колодюк имеет оптимистический прогноз и рассказывает, что ИТ-сектор держится и продолжает привлекать в Украину инвестиции даже вопреки войне. Специалист проанализировал положение дел в реальном секторе экономики. По его мнению, это другая составляющая и там все гораздо хуже, потому что там работают другие механизмы, которые только начинают выстраиваться. Основатель First Kyiv investment club Иван Компан подчеркнул, что до войны в Украине был критически низкий уровень иностранных инвестиций. И даже, несмотря на войну, некоторые инвестиции будут продолжаться. Также Иван Компан заявил, что Украина должна меняться, ведь война закончится, и нам нужно стать интересными для иностранных инвесторов.