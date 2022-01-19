Госфинмониторинг обнародовал данные о сомнительных операциях более чем на 103 млрд

Госфинмониторинг проинформировал о результатах работы за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Госфинмониторинг обнародовал данные о сомнительных операциях - фото из открытых источников

"Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В 2021 году Госфинмониторинг в правоохранительные органы направил 1 170 материалов. Из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд грн", — говорится в сообщении.

Из направленных материалов 160 были связаны подозрение в коррупционных действиях.



"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 9,3 млрд гривен", – пишет пресс-служба.

В ведомстве добавили, что в ходе указанных финансовых расследований Государственной службой финансового мониторинга заблокированы средства в сумме 72,7 млн. гривен.

Кроме того, в Госфинмониторинге отметили, что совместно с правоохранительными органами были предприняты меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

"В 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 109 материалов относительно финансовых операций лиц, которые в том числе по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; лиц, публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также лиц, к которым применены санкции", — сообщили в службе.

Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора Украины.

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