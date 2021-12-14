Госстат обрадовал – инфляция в Украине замедлилась: экономист рассказал, почему это неправда

Путем обычного анализа роста расходов государства и госкорпораций можно прийти к выводу, что Госстат в Украине обманывает своих граждан относительно уровня инфляции в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook отметил украинский экономист Юрий Гаврилечко.

Деньги. Фото: Слово и дело

"Перед Новым Годом принято подводить итоги... Вот и Госстат решил, что инфляция в Украине "замедлилась"... Правда, если питаться солнечным светом и довольствоваться в одежде собственной кожей, то так и есть. Но если что-то покупать и платить за коммуналку... То все строго наоборот. А уж, если посмотреть на рост расходов государства и госкорпораций... то можно смело утверждать, что Госстат нагло брешет относительно уровня инфляции", – отметил Юрий Гаврилечко.

Экономист напомнил, что расходы Госбюджета-2022 закладываются на 20%+ выше, чем в текущем, 2021 году. Приглядевшись же сквозь призму расходов государственных корпораций, то тут все еще интереснее выглядит. Так, например, стоимость 1 км строительства Большой объездной дороги вокруг Киева на будущий год увеличилась на 80% со 170 млн грн (около $6 млн) до 300 млн грн (около $11 млн).

Гаврилечко обращает внимание на то, что под это дело тендера по строительству были выведены из-под общей системы госзакупок путем внесения изменений в ЗУ "О публичных закупках".

"Вот как бы ни хотелось верить в лучшее, но что-то меня терзают смутные сомнения относительно того, что кольцевая вокруг Киева будет по качеству сродни немецким автобанам, хотя по цене она уже с ними сравнилась… Больше похоже на строительство Большой откатной дороги или Большой распильной, не?", – резюмировал эксперт.

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