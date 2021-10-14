Государственная зерновая корпорация задолжала Китаю миллиард гривен - как решается проблема

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Елена Бурдейная
Активизируются усилия, чтобы погасить обязательства государственной корпорация перед китайской компанией, информирует отдел связей с общественностью и СМИ Министерства экономики Украины.
Урожай пшеницы в Украине в 2021 г. выше, чем в 2020 - фото из сети
12 октября 2021 г. состоялось заседание межведомственной группы, которая будет заниматься двумя соглашениями АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ):
— кредитом в размере 1,5 млрд долл., полученным под государственные гарантии у Экспортно-импортного банка Китая;
— Генеральным договором на поставку зерновых, заключенным с Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов.
Кредитное соглашение подписано в 2012 г. Государственная зерновая корпорация должна была получить 3 млрд долл. под государственные гарантии. Однако поступил только транш в размере 1,5 млрд, из них около миллиарда разместили на депозитном счете в Укрэксимбанке.
Одновременно состоялась договоренность о ежегодной поставке зерна в Китай в размере 4-6 млн метрических тонн в течение 14 лет. В условиях указывалось: для ГПЗКУ эти поставки должны быть приоритетными и первоочередными, а если нарушатся, то будет корректироваться сумма кредита. Так как украинская корпорация не получила средства в полном объеме, следовательно, поставки она сорвала и, кроме того, имеет задолженность по кредитным платежам.
Алексей Любченко, министр экономики, отметил, что сейчас необходимо срочно искать пути решения финансовых проблем ГПЗКУ:
Василий Коваленко, и. о. председателя правления ГПЗКУ, проинформировал участников встречи, что корпорация не имеет средств для платежа, запланированного на январь 2022 г. Он предложил следующие меры для решения проблемы:
— провести модернизацию предприятия, чтобы использовать существующую инфраструктуру для текущей операционной деятельности;
— создать новую более эффективную модель функционирования корпорации как компании полного цикла.
Межведомственная комиссия решила, что продолжит консультации с китайскими партнерами. Планируется подготовить изменения в договор между зерновой корпорацией и банком.
Министерство финансов в начале 2021 г. публиковало информацию о ситуации с ГПЗКУ. Корпорация имеет задолженность на сумму почти 30 млрд грн, причем заимствования получены под государственные гарантии. То есть, если долг не будет погашен, на него будут тратиться государственные средства — средства налогоплательщиков.
Убытки корпорации из года в год росли: в 2019 г. — это была сумма 1,55 млрд грн., в 2020 г. — 5,86 млрд грн. Хотя в первом полугодии 2021 г. — только 87,5 млн грн.
В течение 2021-24 гг. ГПЗКУ должен осуществить выплаты на сумму 23,8 млрд грн. В 2021 г. государство планирует погасить обязательства компании в размере 3,3 млрд грн. — это почти 70% от всех средств для выплаты госгарантий в этом году. Платежи по долгам зерновой корпорации в 2022 г. — 6,3 млрд грн, в 2023 г. — 6 млрд грн, в 2024 г. — 5,7 млрд грн.
Между тем валовой сбор урожая пшеницы в Украине составляет 33 млн тонн, что на четверть больше, чем в прошлом году. Если учесть, что средняя цена на пшеницу II сорта этого года составляет 6,6 тыс. грн. (ориентировочно), то общая стоимость собранного урожая почти 218 млрд грн. С интерактивной инфографикой "Урожай Онлайн 2021" можно ознакомиться по ссылке .
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