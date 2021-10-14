Государственная зерновая корпорация задолжала Китаю миллиард гривен - как решается проблема

Активизируются усилия, чтобы погасить обязательства государственной корпорация перед китайской компанией, информирует отдел связей с общественностью и СМИ Министерства экономики Украины.

Урожай пшеницы в Украине в 2021 г. выше, чем в 2020 - фото из сети

12 октября 2021 г. состоялось заседание межведомственной группы, которая будет заниматься двумя соглашениями АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ):

— кредитом в размере 1,5 млрд долл., полученным под государственные гарантии у Экспортно-импортного банка Китая;

— Генеральным договором на поставку зерновых, заключенным с Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов.

Кредитное соглашение подписано в 2012 г. Государственная зерновая корпорация должна была получить 3 млрд долл. под государственные гарантии. Однако поступил только транш в размере 1,5 млрд, из них около миллиарда разместили на депозитном счете в Укрэксимбанке.

Одновременно состоялась договоренность о ежегодной поставке зерна в Китай в размере 4-6 млн метрических тонн в течение 14 лет. В условиях указывалось: для ГПЗКУ эти поставки должны быть приоритетными и первоочередными, а если нарушатся, то будет корректироваться сумма кредита. Так как украинская корпорация не получила средства в полном объеме, следовательно, поставки она сорвала и, кроме того, имеет задолженность по кредитным платежам.

Алексей Любченко, министр экономики, отметил, что сейчас необходимо срочно искать пути решения финансовых проблем ГПЗКУ:

"Этот вопрос очевидно требовал решения значительно раньше, однако не было начато ничего. Сейчас мы вынуждены в уже сжатые сроки принимать решение о реанимации этих отношений".

Василий Коваленко, и. о. председателя правления ГПЗКУ, проинформировал участников встречи, что корпорация не имеет средств для платежа, запланированного на январь 2022 г. Он предложил следующие меры для решения проблемы:

— провести модернизацию предприятия, чтобы использовать существующую инфраструктуру для текущей операционной деятельности;

— создать новую более эффективную модель функционирования корпорации как компании полного цикла.

Межведомственная комиссия решила, что продолжит консультации с китайскими партнерами. Планируется подготовить изменения в договор между зерновой корпорацией и банком.

Министерство финансов в начале 2021 г. публиковало информацию о ситуации с ГПЗКУ. Корпорация имеет задолженность на сумму почти 30 млрд грн, причем заимствования получены под государственные гарантии. То есть, если долг не будет погашен, на него будут тратиться государственные средства — средства налогоплательщиков.

Убытки корпорации из года в год росли: в 2019 г. — это была сумма 1,55 млрд грн., в 2020 г. — 5,86 млрд грн. Хотя в первом полугодии 2021 г. — только 87,5 млн грн.

В течение 2021-24 гг. ГПЗКУ должен осуществить выплаты на сумму 23,8 млрд грн. В 2021 г. государство планирует погасить обязательства компании в размере 3,3 млрд грн. — это почти 70% от всех средств для выплаты госгарантий в этом году. Платежи по долгам зерновой корпорации в 2022 г. — 6,3 млрд грн, в 2023 г. — 6 млрд грн, в 2024 г. — 5,7 млрд грн.

Между тем валовой сбор урожая пшеницы в Украине составляет 33 млн тонн, что на четверть больше, чем в прошлом году. Если учесть, что средняя цена на пшеницу II сорта этого года составляет 6,6 тыс. грн. (ориентировочно), то общая стоимость собранного урожая почти 218 млрд грн. С интерактивной инфографикой "Урожай Онлайн 2021" можно ознакомиться по ссылке .

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