Спирт - для самых маленьких. Министерство экономики упрощает лицензирование области

Вчера, седьмого июля, на заседании правительства был принят законопроект, который изменит законодательство в сфере производства спиртовой продукции. В частности, планируется упростить условия производства малым производителям. Соответствующее решение принято в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли Украины на 2020 — 2023 годы. Новым законопроектом предусматривается упрощение процедуры лицензирования производства и уменьшение стоимости лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов. Размер лицензии уменьшат почти в 17 раз — с 500 до 30 тысяч гривен.

Малым производителям создадут льготные условия для производства и торговли спиртом, фото из открытых источников

Также предусмотрено расширить перечень спиртовых дистиллятов, разрешенных в производстве алкоголя. В то же время будут признаны "малыми производителями дистиллятов" предприятия, производящие спирт и спиртные напитки из собственных дистиллятов, и объем продаж которых не превышает 10 000 декалитров в год. Напоследок, в Минэкономики планируют согласовать нормы законодательства по лицензированию производства и продажи спиртных дистиллятов, исключив положения об обязательном сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола и табачных изделий.

По словам министра экономики Украины Алексея Любченко, такие меры помогут реформировать и детенизировать спиртовую отрасль, обеспечить рынок алкогольных напитков спиртовом сырьем, наполнить госбюджет и развивать малый бизнес. Также в Правительстве видят через принятие нового законопроекта создание дополнительных возможностей для переработки продукции сельскохозяйственного назначения.

"Комментарии" уже сообщали, сколько государство получило в результате продажи "Укрспирта".

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