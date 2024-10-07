Государство инвестировало 10 млрд грн в развитие бизнеса через проект "єРобота"

Программа "єРобота" продолжает активно поддерживать предпринимателей в Украине. За более чем два года существования этого правительственного проекта, более 21 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса, а общий объем инвестиций составил 10 миллиардов гривен. Более четырех миллиардов гривен уже возвращены в бюджет из-за уплаченных налогов и сборов. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.



Проект "єРобота". Фото из открытых источников

Проект "єРобота" который был запущен правительством в июле 2022 года, уже более двух лет поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в Украине. За это время 21 тысяча предпринимателей воспользовались возможностью получить грантовую поддержку для старта или расширения своего бизнеса. Общая сумма инвестиций через гранты составила 10 миллиардов гривен.

Благодаря этим средствам предприниматели смогли открыть новые компании, расширить производство, освоить новые направления деятельности и создать около 60 тысяч рабочих мест по всей стране. Как отметила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, бизнес развивается, платит налоги, тем самым укрепляя экономику государства. Более 4 миллиардов гривен грантовых средств уже вернулись в бюджет из-за налогов и сборов.

С начала запуска проекта было реализовано несколько программ грантовой поддержки:

Программа "Собственное дело" выдала 19 тысяч микрогрантов на общую сумму 4,5 млрд грн;

На развитие перерабатывающих предприятий выдано 779 грантов на 3,9 млрд. грн;

В поддержку садоводства и тепличных хозяйств выдано 240 грантов на сумму 1,1 млрд грн;

Ветераны и их семьи получили 1036 грантов на 481 млн. грн.

Получить грант могут как опытные предприниматели, так и новички, подающие заявки вместе с бизнес-планом через портал Действие. Обязательным условием является создание новых рабочих мест от одного-двух при предоставлении микрогрантов до десятков при поддержке крупных проектов. Грантовые средства возвращаются государству из-за уплаты налогов за три года деятельности предприятия.

Подробную информацию об условиях программы можно найти на сайте "Собственное дело" по ссылке.

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