Украинской гривне исполнилось 25 лет. Какие можно отметить главные взлеты и падения? Можно ли сказать, что валюта недооцененная? Какие меры нужно предпринять, чтобы это исправить? Какой прогноз касаемо гривны на ближайшее время (курс)? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.



Гривне - 25: главные взлеты и падения украинской валюты - фото из открытых источников

Из валюты сбережения гривна за 25 лет стала валютой расчёта

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко, комментируя главные падения гривны за 25 лет (экономический кризис 1998 года привел к "доллару по пять", финансовый кризис 2008 года к "доллару по восемь", а российская агрессия в 2014 году и последующие события обвалили гривну до нынешних "доллар по 27-28"), напомнила: в начале нулевых курсы украинской национальной валюты и польского злотого были практически одинаковые. Но польскую экономику потянули вперёд, а украинскую назад.

"Три волны девальвации связаны даже не столько с мировыми экономическими кризисами, сколько с тем, что национальная валюта стала заложником старой экономической модели, когда зарабатывают здесь, а инвестируют или хранят сбережения за рубежом, – считает Оксана Чепижко. – Из валюты сбережения гривна за 25 лет стала валютой расчёта".

При этом, по мнению журнала "Экономист", гривна, не смотря ни на что, остаётся одной из самых недооцененных валют в мире, подчеркивает эксперт.

"Её реальный курс к доллару по т.н. "индексу Биг-Мака " должен составлять 11 грн./долл. Некоторые западные аналитики считают достижимым и курс 8 грн/долл. Но обе эти цифры убьют национальный экспорт, – поясняет Оксана Чепижко. – Оптимальным курсом на сейчас, по их мнению, является диапазон 27-28 грн/долл".

Если не будем злоупотреблять своим положением, то курс гривны к мировым валютам в течение года-полтора существенно меняться не будет

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос уверен: время доказало, что принцип "не трогайте — целее будет" работает отлично.

"Все катаклизмы с курсом, ограничения в доступе ко счетам, изменения процедур по обмену и т.д. были вызваны посторонними, а не монетарными обстоятельствами. Деньги в целом, и гривна в Украине — как термометр на вашем окне — указывают на факт, который состоялся. И ни вы, ни сам термометр изменить показатели не могут. Должны работать все другие факторы", – отмечает эксперт.

По его мнению, можно долго искать "этапы", "стадии", "события", "влияние инфляции", однако больший смысл сегодня имеет вопрос – "а что завтра?".

Андрей Кривонос прогнозирует:

"Если не будем злоупотреблять своим положением, то курс гривны к мировым валютам в течение года-полтора существенно меняться не будет. Если будем продолжать получать международные кредиты и тратить их на неприбыльные во времени вещи (как то, ремонт дорог или выплата пенсий), то будем увеличивать скорость обращения денег, маскируя инфляцию. Если будем бессистемно (читай: без программы деятельности правительства на значительную и короткую – что вообще-то требует закон – перспективу), то поддерживать аграриев, то требовать отчета от ОГА о "запуске нового завода", то вспоминать об ІТ и инновациях, то окончательно разбалансируем экспорт-импорт, завлекая себя в большие валютные риски. И такой перечень "если" следует продолжать, определяя "красные линии". Переход хотя бы одной из них может привести к резкому колебанию курса и нарушению бюджетного покоя".

Эксперт подчеркивает, что мировой рекорд по укреплению гривны в 2019 году по сравнению со всеми валютами мира создал парадокс, что лучший бизнес в 2019 году был "кэш". Как в кэше, так и в банке. Почти то же самое, отмечает он, было в 1996 году, когда, введя в сентябре гривну в оборот, мы получили по итогам года существенную стабилизацию курса.

"И хотя гривна стала красивой внешне и технологической изнутри, имея в истории довольно существенные этапы стабильности, она не стала валютой международных расчетов даже для операций с нашими партнерами. Поэтому дальнейшими шагами должно становиться развитие того, что у нас получается — современного финтеха. Национальный банк уже участвует в нескольких экспериментах по цифровым деньгам. Частные структуры демонстрируют развитие и пример для мира в этой сфере. Сочетая несочетаемое — классические деньги и требования современного мира — у нас есть шанс древнейшим украшением — гривной — украшать современный мир", – резюмирует Андрей Кривонос.

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