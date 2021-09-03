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Елизавета Черных
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Какие можно отметить главные взлеты и падения? Можно ли сказать, что валюта недооцененная? Какие меры нужно предпринять, чтобы это исправить? Какой прогноз касаемо гривны на ближайшее время (курс)? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.
Гривне - 25: главные взлеты и падения украинской валюты - фото из открытых источников
Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко, комментируя главные падения гривны за 25 лет (экономический кризис 1998 года привел к "доллару по пять", финансовый кризис 2008 года к "доллару по восемь", а российская агрессия в 2014 году и последующие события обвалили гривну до нынешних "доллар по 27-28"), напомнила: в начале нулевых курсы украинской национальной валюты и польского злотого были практически одинаковые. Но польскую экономику потянули вперёд, а украинскую назад.
При этом, по мнению журнала "Экономист", гривна, не смотря ни на что, остаётся одной из самых недооцененных валют в мире, подчеркивает эксперт.
"Её реальный курс к доллару по т.н. "индексу Биг-Мака " должен составлять 11 грн./долл. Некоторые западные аналитики считают достижимым и курс 8 грн/долл. Но обе эти цифры убьют национальный экспорт, – поясняет Оксана Чепижко. – Оптимальным курсом на сейчас, по их мнению, является диапазон 27-28 грн/долл".
Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос уверен: время доказало, что принцип "не трогайте — целее будет" работает отлично.
По его мнению, можно долго искать "этапы", "стадии", "события", "влияние инфляции", однако больший смысл сегодня имеет вопрос – "а что завтра?".
Андрей Кривонос прогнозирует:
Эксперт подчеркивает, что мировой рекорд по укреплению гривны в 2019 году по сравнению со всеми валютами мира создал парадокс, что лучший бизнес в 2019 году был "кэш". Как в кэше, так и в банке. Почти то же самое, отмечает он, было в 1996 году, когда, введя в сентябре гривну в оборот, мы получили по итогам года существенную стабилизацию курса.
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