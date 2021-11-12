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Хватит ли на зиму газа и рабочих блоков АЭС – Шмигаль о веерных отключениях

Чиновник пытается успокоить население относительно ситуации в энергетике на ближайшую зиму

сегодня, 12:58
Автор:

Елена Бурдейная
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Премьер-министр Украины сообщил, что для отопления и освещения в стране хватит ресурсов, сообщает пресс-служба Кабмина.

Хватит ли на зиму газа и рабочих блоков АЭС – Шмигаль о веерных отключениях

Денис Шмигаль говорит о приоритетах в энергетике - фото пресс-службы

Денис Шмигаль подчеркнул, что веерных отключений в Украине не будет, так как энергетических ресурсов на зиму хватит. Чтобы доказать правдивость своих слов, он привел данные о работе АЭС и заполненности газовых хранилищ. Об этом было сказано в эфире передачи "Право на власть".

Базой для нормального отопительного сезона станет атомная энергетика, сказал премьер-министр. В настоящее время ремонтируются три энергоблока. Завершат ремонт в конце ноября. В начале зимы будут работать 14 из 15 энергоблоков. Чиновник отметил, что указанное  количество рабочих блоков зимой – уникальное для страны явление: такого еще не было.

В газовых хранилищах накоплено 18 млрд м3 природного газа. Это в два раза больше, чем в среднем используется во время отопительного сезона – обычно расходы составляют 8 млрд м3, утверждал министр.

Этих объемов вполне достаточно для нужд отопления. Кроме того, в скором времени заработает гидрогенерация – на Днестровской АЭС включат гидроаккумулирующий блок.

Чиновник гарантирует:

"Правительство приняло решение о запрете отключения или не включения во время отопительного сезона тепла и газа для населения и для всех предприятий".

Граждане Украины могут быть спокойны: веерных отключений не будет. Электроэнергия будет выключаться только тогда, когда нужен ремонт линий электроснабжения.

Между тем 11 сентября 2021 г. в 16 час. диспетчеры НЭК "Укрэнерго" вынуждены были срочно активировать помощь из Словакии для стабилизации работы "острова Бурштынская ТЭС". Чтобы не произошло отключения потребителей, от соседней страны было получено 100 МВт. Причина экстремальной ситуации: свищи в двух котлах "ДТЭК Бурштынской ТЭС". Всего из 12 блоков сейчас в ремонте – семь, а работало – всего пять.

О ситуации с поставками угля в Украину издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее .


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-maye-dostatnyu-kilkist-energoresursiv-dlya-prohodzhennya-opalyuvalnogo-sezonu-premyer-ministr
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